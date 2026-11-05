Vụ cháy trường học ở Hà Nội: Phát hiện 1 người tử vong

Theo đó, khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy. Ảnh: BÍCH NGUYỄN

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tham gia phối hợp chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà 1 tầng, bên trong có người mắc kẹt. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào khu vực cháy để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận sâu vào khu vực cháy. Ảnh: BÍCH NGUYỄN

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn. Đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.