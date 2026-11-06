Vụ cháy trường học ở Hà Nội: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 đường Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy. Ảnh: THUẬN AN

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khẩn trương điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Đội Phòng hóa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà 1 tầng, bên trong có người mắc kẹt. Cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào khu vực cháy để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Lực lượng chức năng cũng khẩn trương sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn. Đến 13 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.