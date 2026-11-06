Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Khẩn trương điều tra nguyên nhân, bảo đảm an toàn cho học sinh

Ngày 5/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm tại Trường THCS Kim Liên, số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy

Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động dạy và học

Theo đó, khoảng 12 giờ 18 phút cùng ngày, vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm của Trường THCS Kim Liên, khiến một người tử vong. Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với gia đình người bị nạn.

Đồng thời, thành phố cần tạo điều kiện tốt nhất để Trường THCS Kim Liên sớm ổn định hoạt động dạy và học, bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh.

UBND thành phố Hà Nội cũng được giao phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục

Từ vụ việc trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường phổ thông.

Bên cạnh việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, các đơn vị cần khẩn trương triển khai những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên.

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ và ứng phó khi xảy ra sự cố có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của trẻ em, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ.

Các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.