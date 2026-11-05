Vụ cháy tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên: Một nạn nhân tử vong

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Các lực lượng chức năng phối hợp để chữa cháy. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, xác định khu vực xảy ra cháy tại khu nhà 1 tầng và có người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng, tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng cũng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà học đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế; đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phát hiện 1 người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.