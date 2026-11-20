Hiện trường vụ cháy kho giấy nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam ở Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đến trưa 20/11, theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đám cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam đã được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, lửa vẫn âm ỉ bên trong kho nguyên liệu, lực lượng chức năng phải sử dụng 5 xe cuốc (xe máy xúc) để móc, tách từng khối giấy bị cháy, sau đó phun nước dập tắt.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đến thời điểm phát hành thông cáo báo chí, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trực tiếp túc trực, chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết việc dập tắt hoàn toàn đám cháy gặp nhiều khó khăn do đặc điểm của nguyên liệu lưu trữ trong kho. Giấy phế liệu, giấy carton được ép thành từng khối lớn, mỗi khối có thể nặng hàng tấn.

Khi xảy ra hỏa hoạn, lửa không chỉ cháy ở bề mặt mà còn âm ỉ bên trong các khối giấy, khiến việc phun nước trực tiếp từ bên ngoài khó xử lý triệt để.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ, mục tiêu trước mắt là xử lý triệt để các điểm cháy còn âm ỉ, không để lửa bùng phát trở lại, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy và các khu vực sản xuất lân cận. Các phương tiện, nhân lực tiếp tục được duy trì tại hiện trường để triển khai các biện pháp xử lý theo từng khu vực.

Lực lượng chức năng dập lửa đám cháy kho nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Để ghi nhận, động viên tinh thần các lực lượng tham gia chữa cháy xuyên đêm, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và khen thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia ứng phó. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của các lực lượng trong điều kiện chữa cháy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi tiếp cận nhằm khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các khu vực khác của nhà máy.

Liên quan đến tình hình thiệt hại, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 20/11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, các biện pháp ứng phó bước đầu đã phát huy hiệu quả, đám cháy cơ bản được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng được hạn chế và không để cháy lan sang các khu vực xung quanh; chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đối với thiệt hại tài sản, công ty đang tiến hành kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng thực tế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và chưa có kết luận chính thức. Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh và thực hiện các công việc liên quan theo quy định.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 23 giờ ngày 19/11 tại khu vực kho nguyên liệu của Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực chứa nguyên liệu, nhanh chóng bén vào giấy phế liệu, giấy carton và bùng phát dữ dội, bao trùm diện tích khoảng 20.000m2.

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, lưu trữ khoảng 60.000 tấn nguyên liệu; riêng khu vực xảy ra cháy chứa khoảng 30.000 tấn. Đây là khối lượng vật liệu lớn, được ép thành từng kiện, khiến công tác chữa cháy và xử lý các điểm cháy âm ỉ gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ của doanh nghiệp tham gia ứng phó. Các lực lượng chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, tập trung ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng.

Đến khoảng 5 giờ 30 sáng 20/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến khoảng 9 giờ, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, do đặc điểm nguyên liệu giấy ép thành từng khối lớn, công tác xử lý bên trong kho tiếp tục được triển khai trong nhiều giờ sau đó.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc), có diện tích khoảng 82,8ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư được công bố trước đây khoảng 300 triệu USD; tháng 5/2026, doanh nghiệp có hơn 760 lao động.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp xử lý các điểm cháy còn âm ỉ, đánh giá thiệt hại và điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Công tác xử lý các điểm cháy có thể kéo dài thêm khoảng hai ngày./.