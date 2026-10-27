Vụ cháy nhà nghi liên quan sạc xe điện: Bé 16 tháng tuổi tử vong, người chồng vẫn phải thở máy

Bệnh viện Bạch Mai vừa thông tin về tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng trong vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng ngày 18/10. Cả hai đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc do ngộ độc khói, khí độc, gây tổn thương nhiều cơ quan.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 9h ngày 18/10, người con gái cả không liên lạc được với bố mẹ nên đến nhà kiểm tra. Phát hiện khói đen bốc ra từ bên trong, người thân cùng hàng xóm và lực lượng cứu hỏa phá cửa tiếp cận hiện trường. Vụ cháy nghi liên quan đến việc sạc xe điện tại tầng một. Tại hiện trường, một xe đạp điện và một xe máy bị cháy trụi.

Người chồng đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc, tay chân vẫn còn dính tàn dư của đám cháy. Ảnh: Nguyên Hà

Người cha 47 tuổi được phát hiện ở khu vực cầu thang, trong khi người mẹ 45 tuổi nằm gần đầu cầu thang tầng hai, còn tỉnh nhưng không nói được, khó thở nhiều. Hai trẻ nhỏ, gồm bé gái 16 tháng tuổi và một trẻ 3 tuổi, trong tình trạng hôn mê. Người con gái 15 tuổi vẫn có thể đi lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi. Hai vợ chồng sau đó được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng; hai người còn lại tiếp tục được điều trị tại địa phương.

Khi nhập viện Bạch Mai, cả hai vợ chồng suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Các bác sĩ ghi nhận người bệnh ho nhiều, dịch hút qua ống nội khí quản có nhiều muội than.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, cho biết qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, hai bệnh nhân bị tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

“Đây là những tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tổn thương tại các cơ quan”, bác sĩ Minh cho biết.

Đến ngày 26/10, người vợ đã tỉnh và được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, tuy nhiên dịch đờm hút qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, carbon monoxide (CO) là khí độc sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, đặc biệt trong môi trường thiếu oxy.

Chụp XQ tại giường đánh giá tình trạng phổi của người vợ. Ảnh: Nguyên Hà

CO không màu, không mùi, không gây cảm giác khó chịu khi hít phải nên rất khó nhận biết. Khi vào cơ thể, khí này gắn chặt với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, đồng thời cản trở quá trình hô hấp tế bào, gây tổn thương não, tim và nhiều cơ quan khác.

Ở mức độ nhẹ, người ngộ độc CO có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Những biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc các bệnh lý thông thường. Khi ngộ độc nặng, nạn nhân có thể nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm cách thoát khỏi khu vực có khí độc.

Đáng lưu ý, theo bác sĩ Nguyên, các nghiên cứu cho thấy khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả một số trường hợp ban đầu có biểu hiện nhẹ, có thể gặp biến chứng thần kinh, tâm thần về sau như suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, rối loạn vận động, sa sút trí tuệ hoặc hội chứng Parkinson.

Do đó, cấp cứu ngộ độc CO không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn cần phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và chủ động hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài.

Để phòng ngừa cháy nổ, các chuyên gia khuyến cáo người dân không sạc xe điện qua đêm khi đang ngủ hoặc khi không có người giám sát; sử dụng pin, bộ sạc đạt chuẩn và bố trí khu vực sạc cách xa vật liệu dễ cháy, lối thoát nạn.

Các gia đình nên trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy và xây dựng phương án thoát hiểm dự phòng. Khi xảy ra hỏa hoạn, cần nhanh chóng báo động, gọi lực lượng cứu hỏa qua số 114 và thoát đến nơi an toàn, tránh di chuyển qua khu vực có khói dày đặc. Người hít phải khói cháy cần được thăm khám y tế sớm, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ rệt.