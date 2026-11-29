Đại diện Bangchak và cơ quan chức năng thông tin về kết quả điều tra sơ bộ vụ cháy. (Ảnh: AFP)

Sự cố thiết bị trao đổi nhiệt

Tại cuộc họp báo ngày 27/11, ông Anuwat Rungreung Rattanakul, Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực lọc dầu của Tập đoàn Bangchak, cho biết kết quả kiểm tra sơ bộ đã xác định thiết bị trao đổi nhiệt tại phân xưởng hydrocracking bị nứt vỡ, dẫn đến rò rỉ khí và cháy. Sự cố xảy ra trong quá trình nhà máy khởi động lại hệ thống sản xuất.

Hydrocracking là công nghệ sử dụng hydrogen để chuyển đổi các thành phần dầu nặng thành những sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn như dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Quá trình này diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, đòi hỏi các thiết bị phải đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn.

Theo Bangchak, phân xưởng đã hoạt động 17 năm và được bảo dưỡng định kỳ. Trước khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp không ghi nhận dấu hiệu bất thường của thiết bị. Các bộ phận hư hỏng sẽ được kiểm tra với sự tham gia của các chuyên gia vật liệu nhằm xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến tai nạn.

Vụ cháy ngày 26/11 khiến 9 người bị thương. Theo thông báo cập nhật của Bangchak, 2 người bị thương nhẹ đã được về nhà, 7 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Kết quả quan trắc chất lượng không khí do cơ quan chức năng thực hiện ngày 27/11 cho thấy các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Đình chỉ hoạt động trong 6 tuần

Cục Công nghiệp Thái Lan đã yêu cầu nhà máy lọc dầu Bangchak Phra Khanong tạm ngừng hoạt động từ 27/11/2026 đến 8/1/2027. Thời hạn đình chỉ có thể được kéo dài nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng các yêu cầu về an toàn. Bangchak phải báo cáo vụ việc trong vòng 3 ngày, đồng thời cung cấp báo cáo đánh giá thiệt hại đối với hệ thống thiết bị trong vòng 7 ngày.

Doanh nghiệp cũng phải thuê đơn vị tư vấn độc lập được cơ quan chức năng công nhận để điều tra nguyên nhân tai nạn và đánh giá rủi ro trước khi được cấp phép hoạt động trở lại.

Với công suất 120.000 thùng/ngày, nhà máy Phra Khanong chiếm khoảng 10% tổng công suất lọc dầu của Thái Lan. Để bù đắp lượng nhiên liệu thiếu hụt, Bộ Năng lượng Thái Lan đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu khác tăng công suất chế biến, đồng thời điều chỉnh kế hoạch phân phối và sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ.

Bộ Năng lượng Thái Lan khẳng định các biện pháp này sẽ bảo đảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong thời gian nhà máy Phra Khanong ngừng hoạt động.

Nh.Thạch