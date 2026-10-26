Vụ cháy nhà khiến gia đình 5 người gặp nạn, một trẻ tử vong

Chụp XQ tại giường đánh giá tình trạng phổi của người vợ. Ảnh: Nguyên Hà.

Ngày 18/10, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở Hải Phòng, nghi liên quan xe điện ở tầng một, khiến 5 người trong gia đình gặp nạn. Bé gái 16 tháng tuổi tử vong, hai vợ chồng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch do hít phải khói độc.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 9h cùng ngày, người con gái cả không liên lạc được với bố mẹ nên đến nhà kiểm tra. Phát hiện khói đen bốc ra từ bên trong, người thân cùng hàng xóm và lực lượng cứu hỏa phá cửa tiếp cận hiện trường. Một xe đạp điện và một xe máy tại tầng một đã bị cháy trụi.

Người cha 47 tuổi được phát đang bò ở khu vực cầu thang. Người mẹ 45 tuổi nằm gần đầu cầu thang tầng hai, còn tỉnh nhưng không thể nói, khó thở nhiều, miệng và họng đầy muội than. Bé gái 16 tháng tuổi và một trẻ 3 tuổi trong tình trạng hôn mê, trong khi người con gái 15 tuổi vẫn có thể đi lại.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi. Hai người khác tiếp tục được điều trị tại địa phương, còn hai vợ chồng được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng nặng.

Khi nhập viện, cả hai suy giảm ý thức nghiêm trọng, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Các bác sĩ ghi nhận nhiều muội than trong dịch hút qua ống nội khí quản.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Quang Minh, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, hai bệnh nhân được xác định có tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân.

Kết quả nội soi phế quản ngày 21/10 cho thấy niêm mạc phế quản của cả hai bệnh nhân đều xung huyết, có nhiều muội than ở hai bên phổi. Riêng người chồng còn xuất hiện dịch mủ đục tại các phế quản thùy dưới.

Hai vợ chồng ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ cháy nhà, đường hô hấp đầy muội than. Ảnh: Nguyên Hà.

"Đây là những tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến tổn thương tại các cơ quan", BSNT Nguyễn Quang Minh cho biết.

Đến ngày 26/10, người vợ đã tỉnh và được rút ống nội khí quản. Người chồng cũng có những tiến triển tích cực, tuy nhiên, dịch đờm hút qua ống nội khí quản vẫn còn nhiều muội than.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, carbon monoxide (CO) là khí cực độc, sinh ra khi các vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, đặc biệt trong môi trường thiếu oxy.

CO không màu, không mùi, không gây cảm giác khó chịu rõ rệt khi hít phải nên rất khó nhận biết. Khi đi vào cơ thể, khí này gắn chặt với hemoglobin trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu. Đồng thời, CO cản trở quá trình sử dụng oxy ở tế bào, gây tổn thương não, tim và nhiều cơ quan khác.

Người bị ngộ độc CO ở mức độ nhẹ có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Những biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc các bệnh lý thông thường. Khi tiếp xúc với nồng độ khí độc cao, nạn nhân có thể nhanh chóng rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong trước khi kịp tìm cách thoát khỏi đám cháy.

Đặc biệt, trong hỏa hoạn, nạn nhân không chỉ hít phải CO mà còn có thể tiếp xúc với nhiều khí độc khác như xyanua, các oxit nitơ, oxit lưu huỳnh, những chất gây rối loạn chức năng vận chuyển oxy của máu, cùng hơi nóng và muội than. Các tác nhân này có thể gây tổn thương đường hô hấp, phổi và nhiều cơ quan trong cơ thể.

Nguy hiểm ở chỗ, người bị nạn có thể không có vết bỏng bên ngoài nhưng não, tim và phổi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay cả sau khi được đưa ra khỏi đám cháy, bệnh nhân vẫn có nguy cơ gặp biến chứng và di chứng kéo dài.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, các nghiên cứu cho thấy khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả những trường hợp ban đầu có biểu hiện nhẹ, có thể gặp biến chứng thần kinh, tâm thần về sau. Những di chứng này bao gồm suy giảm trí nhớ, rối loạn nhận thức, rối loạn vận động, sa sút trí tuệ hoặc hội chứng Parkinson.

"Cấp cứu ngộ độc CO không chỉ là cứu sống người bệnh trước mắt mà còn phải chủ động phát hiện, điều trị tổn thương cơ quan và làm tối đa các biện pháp có thể có ích để hạn chế những di chứng lâu dài", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên nhấn mạnh.