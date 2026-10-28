Vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong ở Gia Lai: Khởi tố vụ án giết người

Tối 27/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi giết người xảy ra tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà anh H.T.L. (SN 1983, ở thôn Vĩnh Thái).

Sau khi tiếp cận hiện trường và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện anh H.T.L.và con trai là cháu H.G.B. (SN 2013) đã tử vong. Cha mẹ anh H.T.L. là ông H.Q. (SN 1945) và bà N.T.H. (SN 1949) cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: Đức Anh/Lao động.

Thông tin thêm trên tờ Lao động, theo lãnh đạo công an tỉnh, nguyên nhân ban đầu nghi do xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, ông Q. đã khóa trái cửa và châm lửa đốt nhà.

Hiện ông Q. bị thương nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh - cho biết, cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân người mất, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ, mai táng.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ly hôn vợ, anh H.T.L. cùng con trai H.G.B. sống với ông Q. và bà H.