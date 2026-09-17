Vụ cháy nhà, 2 người tử vong: 4 nạn nhân nhập viện cấp cứu

Liên quan tới đám cháy nhà ống tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, khiến 7 người thương vong lúc rạng sáng ngày 17/9, trưa cùng ngày 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin về tình trạng 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà nhập cấp cứu tại viện.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, SN 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng đừ, mặt ám khói, bỏng rải rác toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Bệnh nhân được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU)

Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, hiện điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Bệnh nhân thứ hai là N.Q.T. (nam, SN 2012), nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng rải rác vùng mặt, ngực, bụng và tứ chi.

Bệnh nhân được xác định bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II-III với diện tích khoảng 45% cơ thể. Sau khi được thở oxy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân thứ ba là N.T.T.T. (nữ, SN 1988) bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%. Người bệnh tỉnh khi nhập viện, được thở oxy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau, nội soi phế quản và điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Nạn nhân thứ tư là N.P.T. (nữ, SN 2011), bị bỏng hô hấp và bỏng da độ I-II vùng mặt, hai tay, diện tích khoảng 10%. Bệnh nhân được thở oxy, đặt nội khí quản, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, sau đó chuyển Khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

Một nạn nhân khác là bà N.T.T. (SN 1960) được đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Hiện người bệnh tỉnh táo, tình trạng ổn định.

Vụ cháy khiến hai người (SN 1931 và 1993) tử vong. Trước đó, khoảng 1h23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo cháy tại căn nhà 4 tầng số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Lực lượng chức năng điều động 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm lực lượng chữa cháy có mặt, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng trệt và tầng lửng. Các tổ công tác triển khai dập lửa, đồng thời tiếp cận bên trong tìm kiếm người mắc kẹt. Năm nạn nhân được giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phá tường để lấy lối thoát hiểm tiếp cận các nạn nhân.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai người đã tử vong tại tầng trệt và tầng lửng. Đến 2h06, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 2h36.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc chữa cháy, cứu người gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra vào ban đêm, khi các nạn nhân đang ngủ nên phát hiện và báo cháy muộn. Lượng lớn khói, khí độc bên trong căn nhà cũng hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bên trong.