Vụ cháy nhà 2 người chết ở TP.HCM: Tình hình 4 nạn nhân hiện ra sao?

Bệnh nhân nặng trong vụ cháy đang được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị 4 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu sau vụ cháy nhà dân tại hẻm 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM, rạng sáng 17/9.

Bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, 43 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, đừ, mặt ám khói. Người bệnh bị bỏng da rải rác toàn thân độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%, kèm bỏng hô hấp. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Người bệnh được chuyển vào ICU khu B để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân N.Q.T. (nam, 144 tuổi) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt, ngực, bụng và tứ chi. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II-III với diện tích khoảng 45%. Người bệnh được thở oxy qua mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, sau đó nhập khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.T.T.T. (nữ, 38 tuổi) cũng tỉnh, mặt ám khói khi được đưa đến bệnh viện. Người bệnh bị bỏng da rải rác ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%, độ I-II, kèm bỏng hô hấp. Bệnh nhân được thở oxy qua mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản trước khi nhập khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Riêng bệnh nhân N.P.T. (nữ, 15 tuổi) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bỏng da rải rác ở mặt và hai tay. Chẩn đoán ban đầu là bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I-II, diện tích khoảng 10%. Người bệnh được thở oxy qua mask, đặt nội khí quản, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu khu D.

TS.BS Trương Dương Tiển, Trưởng khoa Hồi sức tích cực khu D, cho biết bệnh nhân 15 tuổi đang trong tình trạng nặng. Người bệnh có thể biết, trả lời và thực hiện một số mệnh lệnh đơn giản nhưng vẫn cần hỗ trợ bằng máy thở và các biện pháp hỗ trợ chức năng sống.

Bệnh nhân có tổn thương bỏng da rất nặng, diện tích khoảng 91%, mức độ bỏng độ II-III và có những vùng bỏng sâu. Trước mắt, ưu tiên điều trị là tiếp tục chống sốc, chăm sóc vết thương bỏng và ổn định hô hấp cho người bệnh.

Khoa Hồi sức sẽ tiếp tục hội chẩn với chuyên khoa Bỏng để xây dựng kế hoạch điều trị và chăm sóc vết thương trong những ngày tiếp theo. Bệnh nhân được sử dụng các loại băng vết thương chuyên dụng dành cho bỏng, đồng thời theo dõi sát diễn tiến tổn thương đường hô hấp.

Các bác sĩ cũng có kế hoạch nội soi lại đường hô hấp. Dự kiến trong sáng 18/9, bệnh nhân có thể được nội soi phế quản để đánh giá lại tình trạng đường thở và phổi.

Trước đó, khoảng 1h23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhận tin báo cháy nhà dân tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 và 10 được điều động cùng 7 xe chữa cháy các loại và 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Năm người được hướng dẫn, giải cứu ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy làm 2 người tử vong. Ảnh: VTC News.

Trong quá trình trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người không qua khỏi tại tầng trệt và tầng lửng của căn nhà. Đến 2h06, đám cháy được khống chế. Khoảng 2h36, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vụ cháy ảnh hưởng khoảng 145/200 m² diện tích căn nhà. Lực lượng chữa cháy bảo vệ được khoảng 55 m² còn lại, đồng thời ngăn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Căn nhà có quy mô 4 tầng, gồm tầng trệt, tầng lửng, 2 tầng lầu và sân thượng, tổng diện tích khoảng 200 m². Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống. Tầng trệt được sử dụng để xe máy, gồm cả xe sử dụng xăng và xe điện; các tầng phía trên dùng để ở.

Căn nhà có 2 lối thoát nạn, gồm cửa chính và lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh. Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào ban đêm khi các nạn nhân đang ngủ nên việc phát hiện cháy và báo cháy muộn. Khói, khí độc dày đặc cũng làm giảm khả năng quan sát, gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong quá trình tiếp cận, chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.