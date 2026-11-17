Hiện trường vụ hỏa hoạn ở Phuket, Thái Lan ngày 16/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đám cháy bùng lên tại tòa nhà thương mại, bên trong có nhiều xe máy, cùng lượng lớn xăng dầu, lốp cao su và vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, gây khói dày đặc. Lực lượng chữa cháy, cứu hộ và cảnh sát đã huy động phương tiện đến hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy và sơ tán những người mắc kẹt. Đến khoảng 5 giờ sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra bên trong các tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân. Vụ cháy khiến 3 tòa nhà bị ảnh hưởng, nhiều xe máy đỗ tại khu vực cửa hàng cũng bị thiêu trụi.

Tỉnh trưởng Phuket cùng lãnh đạo và đại diện các cơ quan liên quan trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Chính quyền địa phương yêu cầu các lực lượng khẩn trương hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, chăm sóc người bị thương, đồng thời phối hợp kiểm tra, xác minh thiệt hại.

Đại diện chính quyền Patong cho biết, theo điều tra ban đầu, có khả năng xảy ra chập điện tại cột điện phía trước tòa nhà, phát sinh tia lửa rơi xuống khu vực để xe máy, gây cháy và nhanh chóng lan rộng. Nguyên nhân chính thức vẫn đang được cảnh sát và lực lượng giám định pháp y điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN, đến nay, chưa có thông tin về công dân Việt Nam trong số các nạn nhân của vụ cháy nêu trên.