Vụ cháy lớn tại Công ty may Vina Korea gây thiệt hại nặng nề

Như phóng viên TTXVN tại Vĩnh Phúc đã đưa tin, lúc hơn 4 giờ sáng 25/3, tại Công ty TNHH Vina Korea, nằm trong khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ cháy lớn.

Vụ hỏa hoạn diễn ra tại nhà xưởng có chứa nhiều máy móc, trang thiết bị, vật liệu nên đám cháy lan rộng rất nhanh và mạnh. Vụ cháy diễn ra trong đêm tối, không có người làm việc nên không thiệt hại về người, tuy nhiên, thiệt hại về vật chất là rất lớn.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khống chế đám cháy. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Công ty TNHH Vina Korea là doanh nghiệp Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc dệt kim xuất khẩu chất lượng cao. Xưởng sản xuất của doanh nghiệp có diện tích khoảng hơn 6,3 ha nằm ở khoảng giữa Khu công nghiệp Khai Quang, có hơn 4.000 công nhân lao động, trong đó trên dưới 90% là nữ.

Sau khi phóng viên tìm hiểu trực tiếp, thấy rằng: Vụ cháy ở Công ty này ảnh hưởng chủ yếu phạm vi 3 xưởng (1 xưởng 8.000 m2 và 2 xưởng khác với diện tích mỗi xưởng 12.000 m2).

Tại xưởng 8.000 m2 đám cháy bao phủ toàn bộ xưởng và bên trong chủ yếu là sản phẩm vải, nguyên liệu may mặc. Dù lửa đã được dập từ hơn 9 giờ sáng nhưng đến tận 13 giờ cùng ngày khói trong kho vẫn bốc lên âm ỉ và mức độ dày đặc... Một chiến sĩ cứu hỏa cho biết: Đây là nơi chứa vải, nguyên liệu may nên dù lửa cháy đã tắt nhưng khói còn nhiều do lửa đã bén xuống sâu vào những lô vải và các sản phẩm.

Ngoài ra, có 2 xưởng lớn nằm bên cạnh (12.000 m2/xưởng) bị ngọn lửa lan tràn sang với diện tích cũng hàng ngàn m2. Ở hai xưởng này là mặt bằng sản xuất, của công nhân, do đó có rất nhiều trang thiết bị chuyên dụng, thiết bị máy móc phục vụ may, ủi, đóng gói… lẫn vật liệu dệt may nằm rải rác cũng bị lửa thiêu rụi

Hiện trường sau vụ cháy tại một góc xưởng của Công ty TNHH Vina Korea. Ảnh Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết: Ngay sau khi phát hiện đám cháy, đơn vị này huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ cùng 16 xe chữa cháy, 1 xe thang. Bên cạnh đó, đơn vị xin chi viện từ Hà Nội 5 xe chữa cháy để ứng cứu. Tham gia chữa cháy còn có lực lượng của các đơn vị như: Trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của Khu công nghiệp Khai Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì và lãnh đạo một số sở, ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa. Hiện, các Cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Vina Korea để dập tắt hoàn toàn đám cháy và giúp Công ty sớm ổn định đi vào sản xuất.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy và mức độ thiết hại của vụ hỏa hoạn này sẽ được các quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)