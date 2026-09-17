Vụ cháy làm 5 người chết ở Hà Nội: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người tử vong ở Hà Nội. Ảnh: chinhphu.vn

Công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu: Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 16/9/2026, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

Tuy nhiên, cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, tài sản. Do vậy, đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trong đó có: Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới…

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy được người dân phát hiện khoảng 1h50 cùng ngày. Người dân đã sử dụng phương tiện tại chỗ nhưng không thể khống chế được đám cháy. Đến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo và điều động một xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường. Đội khu vực số 8 đóng cách ngôi nhà khoảng 800m tiếp cận trước, sau đó phối hợp với các đơn vị chi viện, công an phường, chính quyền và người dân chữa cháy. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng đến nơi, 4 người đã thoát ra ngoài, một số người còn mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 2h45. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 5 người tử vong.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Ảnh: UBND TP. Hà Nội

Ngày 16/9, UBND TP. Hà Nội cũng ban hành Công văn về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê (phường Tây Hồ), làm 5 người tử vong. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Các cơ quan liên quan được giao làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có…