Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng chữa cháy đang sử dụng 5 xe cuốc để móc, tách từng khối nguyên liệu giấy bị cháy âm ỉ, sau đó phun nước dập tắt.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (giữa) động viên, khen thưởng lực lượng tham gia chữa cháy sáng 20/11. (Ảnh: CACC).

Trực tiếp túc trực, chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, đại tá Lê Đức Bảy cho biết, việc dập tắt hoàn toàn đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nguyên liệu giấy phế liệu, giấy carton được ép thành từng khối lớn, mỗi khối có thể nặng hàng tấn. Bên trong các khối giấy vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chức năng phải xử lý lần lượt từng khối.

"Công tác dập tắt hoàn toàn hết sức khó khăn. Các khối giấy ép rất lớn, bên trong vẫn còn cháy âm ỉ. Lực lượng phải dùng xe cuốc móc, tách từng khối rồi phun nước xử lý. Dự kiến công việc có thể kéo dài thêm khoảng hai ngày", đại tá Bảy thông tin.

Để động viên các lực lượng tham gia chữa cháy xuyên đêm, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên và khen thưởng nóng cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia chữa cháy, ghi nhận nỗ lực khắc phục khó khăn, ngăn đám cháy lan rộng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Lực lượng tham gia chữa cháy dùng xe cuốc dập cuộn giấy cháy âm ỉ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận nhưng không khống chế được đám cháy. Khoảng 15 phút sau khi phát hiện, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Kho nguyên liệu có tổng diện tích hơn 50.000m², chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra cháy có khoảng 30.000 tấn nguyên liệu, chủ yếu là giấy phế liệu, giấy bìa, bìa carton và các loại phế liệu khác. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan rộng trên diện tích khoảng 20.000m².

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thành phố huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Các lực lượng tập trung khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu vực kho còn lại.

Mỗi khối giấy đã cháy nặng gần cả tấn vẫn còn nghi ngút khói. (Ảnh: CACC).

Đến sáng 20/11, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do lượng lớn nguyên liệu giấy được ép thành từng khối, bên trong vẫn còn cháy âm ỉ nên công tác xử lý tiếp tục được triển khai.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc). Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.