Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 2B, ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo Công điện, khoảng 1h50 ngày 16/9/2026, vụ cháy xảy ra tại địa chỉ trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, tập trung triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, kết hợp với tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, phải đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng; xác định đây không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; xử lý nghiêm, dứt khoát các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.