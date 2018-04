Vụ cháy chung cư Parc Spring Sài Gòn: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ?

Liên quan đến nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Parc Spring ở Sài Gòn vào tối ngày 1/4, một cư dân ở đây cho biết đám cháy được xuất phát từ một căn hộ do gia đình này nướng mực.

Lửa bốc lên từ căn hộ khiến cư dân ở chung cư này hoảng loạn. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, tối 1/4, khói lửa ngùn ngụt bốc ra từ căn hộ tại tầng 8 Block A, chung cư Parc Spring trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 2). Lực lượng tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lửa cháy lớn khiến nhiều người tháo chạy ra khỏi chung cư thoát thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận 2 đã điều động 4 xe cứu hỏa và xe thang cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

Được biết, vụ cháy làm hư hỏng gần như toàn bộ tài sản trong căn hộ nhưng không gây thiệt hại về người.

Người dân lo sợ tháo chạy ra khỏi chung cư. Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến nguyên nhân vụ cháy, báo NĐ&ĐS cho biết, theo cư dân T.T.T.D sống tại đây cho biết, đám cháy được xuất phát từ một căn hộ do gia đình này nướng mực. Sau đó do bất cẩn, lửa lan ra thiêu rụi gần như toàn bộ đồ đạc. May mắn không có thiệt hại về người.

"Nghe tin Parc Spring khu nhà mình bị cháy, vội điện thoại cậu em thuê nhà mình hỏi tình hình. Cậu em bảo: Cùng lock nhà mình chị ạ, nhưng ở lầu 8, chắc chủ nhà nướng mực. Chỉ mỗi nhà đó đen xì, còn những nhà xung quanh không sao. Xe chữa cháy đến nhanh, hệ thống báo cháy tòa nhà hoạt động tốt", cư dân tên D. sống tại tòa nhà thuật lại.

Theo thông tin từ người dân, lực lượng PCCC mới kiểm tra chung cư này 2 ngày trước. Lãnh đạo PCCC quận 2 xác nhận và cho biết việc kiểm tra ngày 30/3 ghi nhận hệ thống chữa cháy, chuông báo động hoạt động tốt.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Châu (t/h)