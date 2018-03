Vụ cháy chung cư Carina: Vì sao chủ đầu tư chưa lộ diện?

Theo tìm hiểu của công an, ngày 23 xảy ra vụ cháy, thì ngày 25/3, ông Tùng nhập viện tại bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP.HCM). Sáng 29/3, Công an TP.HCM đã đến bệnh viện để làm việc với ông Tùng, nhưng ông Tùng từ chối hợp tác bởi đang bị bệnh.