Vụ cháy chung cư Carina: Khởi tố vụ án, loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina gây hậu quả nghiêm trọng, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về PCCC để điều tra, làm rõ.

Tối 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM xác nhận thông tin và cho biết thêm: “Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố của một chiếc xe gắn máy; loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ”.

Cũng theo Đại tá Quang, công tác khám nghiệm hiện trường đã cơ bản hoàn thành. Nghi vấn ban đầu về việc có người cài đặt, gây nổ và cháy xe trong hầm đã được loại trừ. Việc xe bốc lửa trong hầm chỉ là sự cố. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cảnh sát phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư này.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng sớm 23/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chung cư Carina (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khắc phục hậu quả sau vụ cháy, đồng thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Tại cuộc họp nhanh ngay sau vụ cháy vào sáng 23/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản. Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy, người dân Carina vẫn chưa được đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo chủ đầu tư. Trong khi đó một số cư dân trình báo bị mất nhiều tài sản.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý vụ việc theo quy định.

T.Thủy