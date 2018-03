Vụ cháy chung cư Carina: Chủ đầu tư lần đầu xuất hiện, ra thông báo hỗ trợ 'lập lờ'

Sau vụ cháy, chủ đầu tư chung cư Carina lần đầu xuất hiện bằng… một văn bản hứa sẽ hỗ trợ mỗi hộ 300.000 đồng/ngày nhưng nhưng phải chờ đến khi nào chung cư vận hành trở lại mới chi trả!

Thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, chiều 25/4, sau khi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vào kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư chung cư Carina ổn định đời sống cư dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rạng sáng 23/3, chủ đầu tư là công ty 577 mới xuất hiện... bằng văn bản.

Theo văn bản thông báo do ông Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh ký tên và đóng dấu ngày 25/3/2018 (đơn vị đại diện chủ đầu tư) nói rằng: “Nhằm kịp thời hỗ trợ cho cư dân Carina trong thời gian xử lý khắc phục sau sự cố cháy nổ, cho đến khi được tiếp tục vận hành, Công ty Hùng Thanh sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 300.000 đồng/ngày/hộ”.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 23/3/2018 đến thời điểm Công ty có thông báo chính thức về việc căn hộ tại chung cư Carina Plaza đã được khắc phục và đủ điều kiện sinh hoạt và vận hành. Tuy nhiên, thông báo này cũng ghi rằng “Tiền hỗ trợ sẽ được chi trả khi cư dân trở lại sinh hoạt bình thường”.

Thông báo của chủ đầu tư về việc hỗ trợ 300.000 đồng/ngày

Báo Người Lao Động đưa tin, các cư dân cho rằng đây chỉ là động thái trấn an dư luận bởi câu chữ trong thông báo lập lờ.

"Lúc này người dân đang cần tiền để ổn định cuộc sống nhưng họ lại bắt dân phải tiếp tục chờ. Block C của tôi có thể vào ở sớm do ít bị ảnh hưởng, chứ 2 block A và B thiệt hại nặng thì người dân chờ tới bao giờ?", nguồn tin này dẫn lời anh Bùi Văn Hảo, ngụ block C, bức xúc.

Nhiều cư dân cũng lo lắng rằng nếu nhiều tháng sau khi kiểm định đánh giá chung cư không an toàn để ở thì người dân nhận hỗ trợ kiểu gì? Hoặc chủ đầu tư bế tắc... thì cư dân biết đòi ai.

Một số người cho biết hiện nay, đi thuê nhà phải làm hợp đồng 6 tháng đến 1 năm, trong khi cư dân ai cũng khó khăn thì cần phải hỗ trợ ngay và theo tháng chứ không thể chờ đến khi chung cư vận hành.

Theo bản kiến nghị kèm theo chữ ký của 416 người gửi tận tay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vào sáng 25/3, cư dân Carina Plaza yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư 577 thay thế toàn bộ hệ thống PCCC tại chung cư với chất lượng đảm bảo, được thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như thay thế mới hệ thống thang máy.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe và tinh thần cho tất cả người dân bị ảnh hưởng của vụ cháy. Do đây là lỗi của chủ đầu tư nên không được đụng đến 2% tiền quỹ bảo trì chung cư. Cuối cùng, chủ đầu tư phải nhanh chóng tổ chức hội nghị chung cư để bầu ra Ban Quản trị.

Đối với các cơ quan chức năng, cư dân kiến nghị Sở Xây dựng TP HCM phải có trách nhiệm thẩm định và công bố an toàn của kết cấu tòa nhà sau vụ cháy trước khi cho dân vào ở...

Hương Nguyễn (t/h)