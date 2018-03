Vụ cháy chung cư Carina, 13 người chết: Có bị can, xử nghiêm theo pháp luật

Sáng 29.3, tại cuộc họp báo thông tin về vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM), đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44), Công an TP.HCM cho biết như trên.

Đại tá Thông nói vụ án cháy chung cư Carina khiến 13 người chết có bị can và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật - Ảnh: Ngọc Dương

Đại tá Thông cho biết, ngay từ đầu CQĐT xác định ngay điểm phát cháy qua hệ thống camera.

Về những thông tin nhận định ban đầu ngay sau khi vụ cháy xảy ra, đại tá Thông nói, tại hiện trường có nhiều ý kiến nhận định, định hướng khả năng vụ cháy là việc bình thường của công tác điều tra. Cuối cùng, CSĐT đã xác định điểm phát cháy là từ xe máy của lô số 6, lốc A chung cư Carina Plaza. Thời gian cháy là lúc 1 giờ 27 phút ngày 23.3. Vào thời điểm này, xuất hiện tia lửa từ xe máy nói trên. Sau đó ít phút, lửa bùng lên ở đầu xe, rồi bùng lên hệ thống thông gió lan sang vùng xung quanh, khiến đèn ở hầm tắt.

“Qua hệ thống camera, chúng tôi không thấy bóng dáng người nào ở đây. Lực lượng bảo vệ cũng không có ở đây để chữa cháy”, đại tá Thông nói.

Đại tá Thông cho hay trong thời gian bắt đầu cháy, nếu chữa cháy kịp thời thì sẽ không gây hậu quả nghiêm trong như vậy. Vụ cháy đã khiến 13 người chết. Người chết không phải do cháy mà do khói độc ở hầm bốc lên gây ngạt; thiệt hại 343 xe máy, 17 ô tô.

“Khi công an tổ chức khám nghiệm hiện trường thì các cửa thoát hiểm đều mở. Cửa thoát hiểm từ tầng hầm lên tầng trệt cũng mở 90 độ. Vì sao cửa này mở? Có khả năng cư dân mở để đi thang bộ xuống hầm, hoặc mở thoáng, lấy khí ở hành lang. Đây mới là nguyên nhân phát sinh hậu quả gây khói lên các tầng. Nếu cửa đóng sẽ không khiến khí độc lên trên”, đại tá Thông nói.

Về sai phạm liên quan đến hệ thống chữa cháy, ở chung cư này, âm thanh hệ thống báo cháy không hoạt động, hệ thống phun nước không hoạt động, hệ thống phun nước buồng áp đưa nước lên trên không hoạt động. Chung cư cũng không có hệ thống báo cháy bằng tay như kẻng; không phát hiện cháy từ ban đầu.

“Ở chung cư này có bảo vệ, trực ở tất cả các điểm, trong đó có trực về an ninh báo cháy. Đau ở chỗ nếu như người trực phát hiện từ đầu thì sẽ không có vụ cháy lớn xảy ra”, ông Thông nói.

Ông Thông cho biết với những phân tích như vậy, CQĐT đã quyết định khởi tố vụ án.

Về trách nhiệm của những đơn vị có liên quan, ông Thông cho biết chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh (trụ sở đặt tại chung cư), thuê Công ty địa ốc Sài Gòn lập Ban quản lý chung cư. Từ khi thành lập ban này có 3 lần thay đổi trưởng ban. Trách nhiệm của Công ty dịch vụ địa ốc Sài Gòn là sau khi ký hợp đồng, lại ký tiếp với Công ty TNHH Gia Khang để làm dịch vụ giữ xe và bảo vệ.

“Sau khi xảy ra sự việc, CQĐT làm việc với giám đốc Công ty Hùng Thanh là ông Nguyễn Văn Tùng nhưng ông Tùng nhập viện… CQĐT gửi giấy triệu tập nhưng ông không đến làm việc. Sáng nay (29.3), ông Tùng từ chối làm việc với CQĐT về lý do sức khỏe. Đến hôm nay chưa làm việc với ông Tùng được”, đại tá Thông cho biết.

Đại tá Thông cho biết thêm, về việc xác định cụ thể sai phạm, CQĐT cần có thêm thời gian, cần phải thu thập tài liệu nhưng một điều chắc chắn rằng vụ án này phải có bị can và bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hiện công an đang lấy số xe, số ở sườn xe máy, ô tô để hỗ trợ người bị hại tránh khiếu nại sau này. Công an TP cũng đã giao cho Công an Q.8 tiếp nhận, ghi nhận thiệt hại có cơ sở để sau này xử lý.

Cũng theo đại tá Thông, một số tài sản hiện được người dân giao nộp cho Công an Q.8, công an phường để trả lại cho người dân.

Trung Hiếu

Công Nguyên