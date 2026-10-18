Vụ cháy căn cứ quân sự Canada: Xác nhận có người thiệt mạng, cơ sở y tế quá tải

Phát biểu tại Ottawa, Bộ trưởng McGuinty cho biết đám cháy vẫn tiếp diễn trong tối 17/10 (giờ địa phương, tức sáng 18/10 giờ Việt Nam) và tình hình đang diễn biến phức tạp. Quân đội Canada và Cảnh sát Hoàng gia Canada đang phối hợp điều tra. Theo lực lượng cảnh sát, họ nhận được tin báo cháy tại khu huấn luyện trong căn cứ ngay sau 16h ngày 17/10. Chính quyền địa phương cho biết lửa đã lan qua hàng rào căn cứ sang khu vực lân cận, nhưng chưa có lệnh sơ tán.

Các cơ sở y tế tại thị trấn Wainwright đã quá tải, buộc bệnh nhân phải chuyển đến nhiều bệnh viện ở thành phố Edmonton, cách đó khoảng 180 km. Bác sĩ Warren Thirsk thuộc Bệnh viện Royal Alexandra cảnh báo số lượng bệnh nhân lớn có thể gây sức ép nghiêm trọng cho hệ thống y tế thành phố. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa tiếp tục khống chế đám cháy trong điều kiện gió giật lên tới 100 km/h tại nhiều khu vực của Alberta.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, Đại tướng Jennie Carignan cho biết quân đội đang phối hợp với chính quyền liên bang, tỉnh bang và địa phương để ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn cho quân nhân, gia đình họ và cộng đồng. Tỉnh bang Saskatchewan cũng đang gửi hỗ trợ tới Alberta.

Căn cứ Wainwright là một trong những cơ sở huấn luyện quân sự hoạt động thường xuyên nhất Canada, với khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự theo số liệu điều tra dân số năm 2021. Thị trấn Wainwright, nơi có khoảng 6.600 dân, nằm ngay phía Bắc căn cứ.