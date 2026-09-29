Vụ “chạy bệnh án” tâm thần: Vợ cựu viện trưởng nói gì về túi tiền khủng và tin nhắn “thiếu 4 tờ chị nhé"

Cựu Viện trưởng khai chỉnh sửa triệu chứng trong hồ sơ bệnh án

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan tại Hà Nội, Thanh Hóa, với các cáo buộc nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và làm sai lệch hồ sơ vụ án

Tại phiên tòa, chủ tọa tập trung xét hỏi nhóm điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương về việc nhận tiền và các lợi ích vật chất từ Nguyễn Thị Mai Anh, người bị cáo buộc là người đứng ra “chạy bệnh án” tâm thần.

Trước tòa, bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khai có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực pháp y tâm thần. Tuy nhiên, những năm cuối công tác, bị cáo thừa nhận có nhiều hành vi sai phạm.

Bị cáo Vinh khai đã nhiều lần nhận tiền từ Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, để làm sai lệch kết quả khám, giám định đối với một số bệnh nhân.

Theo lời khai của bị cáo Vinh, trong quá trình giám định, bị cáo đã chỉnh sửa, làm tăng các chỉ số để bệnh nhân được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Phần lớn bệnh nhân được đưa đến viện đều có biểu hiện liên quan đến thần kinh.

Với những phạm nhân có biểu hiện này, các triệu chứng trước và trong thời điểm thực hiện hành vi phạm tội thường nhẹ hơn, trong khi sau khi phạm tội có thể biểu hiện rõ hơn và xuất hiện thường xuyên hơn.

Quá trình kiểm tra, giám định, bị cáo Vinh cùng một số cán bộ tại viện bị cáo buộc đã ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng không có thật như “ảo thanh đàm thoại”, “khí sắc trầm”, “bi quan, chán nản” vào hồ sơ bệnh án.

Từ những nội dung được chỉnh sửa này, hội đồng giám định đưa ra kết luận một số người phạm tội “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Bị cáo Vinh khai nhận việc đánh giá được các bị cáo tự thực hiện, không bàn bạc, thống nhất từ trước. Tại phiên họp cuối cùng của hội đồng, các giám định viên và thư ký đưa ra đề xuất, sau đó bị cáo cùng một số người khác đồng ý.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Về tiền nhận hối lộ, bị cáo Vinh khai đã 5 lần trực tiếp nhận tổng cộng 65 triệu đồng từ Trần Văn Trường. Ngoài ra, bị cáo khai một lần trực tiếp nhận 25 triệu đồng từ người nhà bệnh nhân.

Tại tòa, bị cáo Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) cũng thừa nhận việc được ông Trường cho hơn 200 triệu đồng để thống nhất với thành viên khác trong hội đồng giám định, kết luận cho các đối tượng được đưa đến giám định là "mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Việc này nhằm để họ được đi chữa bệnh bắt buộc.

Về phần mình, bị cáo Trần Văn Trường thừa nhận toàn bộ cáo trạng, nhận thức rằng mình có mặt tại phiên tòa hôm nay là do hành vi phạm tội đã gây ra.

Vợ cựu Viện trưởng khai ghi ký hiệu lên các cọc tiền

Đáng chú ý, tại phiên tòa, Đặng Thị Hòa, cán bộ Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, đồng thời là vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, khai về những lần nhận tiền, tài sản từ Nguyễn Thị Mai Anh và tác động chồng giải quyết các đề nghị của người phụ nữ này.

Theo lời khai của bị cáo Hòa, lần đầu bà nhận 100 triệu đồng từ Mai Anh. Khi đưa tiền, Mai Anh không nói về khoản tiền này nhưng nhờ Hòa “nói chuyện với chồng”, khi đó là viện trưởng.

Cáo trạng xác định, đêm 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa với nội dung giao dịch “Tra tien”. Hòa sau đó nhắn tin xác nhận đã nhận tiền.

Khoảng nửa tháng sau, Mai Anh đến nhà riêng của vợ chồng Trần Văn Trường để đề nghị được ở phòng riêng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc. Trước khi về, Mai Anh để lại một túi quà.

Tại tòa, Hòa khai khi kiểm tra túi quà, bà thấy “4 tệp tiền 500.000 đồng”. Sau đó, bà phát hiện số tiền bên trong thiếu 4 tờ 500.000 đồng nên nhắn lại cho Mai Anh "Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé".

Lúc này, chủ tọa đặt câu hỏi vì sao Hòa lại biết số tiền “thiếu 4 tờ” khi trước đó hai bên không thỏa thuận về số tiền? Bị cáo Hòa giải thích “bị cáo chỉ nói thế thôi” và khẳng định không có thỏa thuận trước với Mai Anh.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn, cho rằng nếu không có thỏa thuận thì khó lý giải việc Hòa biết khoản tiền đang “thiếu” đúng 4 tờ. Bởi số tiền 198 triệu đồng trong túi, nếu bổ sung thêm 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng sẽ thành 200 triệu đồng.

Trước câu hỏi này, bị cáo Hòa im lặng, sau đó lại khẳng định không có thỏa thuận gì với Mai Anh.

Theo cáo trạng, khoản tiền 198 triệu đồng gắn với việc Mai Anh nhờ vợ chồng Trường tạo điều kiện để được ở phòng riêng, có điều hòa, đồng thời đưa hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng tại Khoa Điều trị bắt buộc nữ.

Trước khi quay trở lại viện vào tháng 10/2023, Mai Anh tìm đến Hòa nhờ tác động Trần Văn Trường. Ban đầu, ông Trường cho rằng việc để trẻ nhỏ sống cùng bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn nguy hiểm, chưa có tiền lệ và cần xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, sau khi Mai Anh trở lại chữa bệnh bắt buộc, người này được bố trí phòng riêng. Hai con nhỏ và hai người giúp việc cũng được vào ở cùng.

Ngoài các khoản tiền, bị cáo Hòa khai từng nhận xe máy điện từ Mai Anh.

Theo lời khai của Hòa, Mai Anh nhờ bà nói với chồng để Nguyễn Văn Quang và Trần Quốc An được chuyển sang Khoa Điều trị bắt buộc nam. Hòa sau đó nói lại với Trường và được Mai Anh “cảm ơn” bằng một chiếc xe máy điện.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ Hòa xin Trường cho Quang và An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam; Nguyễn Thị Minh Quyên, vợ Quang, được chuyển từ Khoa Điều trị bắt buộc nam sang Khoa Điều trị bắt buộc nữ.

Ngày 2/5/2024, ba người được chuyển khoa. Sau đó, Mai Anh mua tặng Hòa một xe máy điện VinFast Vento S trị giá 51,5 triệu đồng và một xe điện ba bánh trị giá 28,5 triệu đồng. Tiền mua hai xe được Mai Anh chuyển trực tiếp cho cửa hàng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền và tài sản Đặng Thị Hòa phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là 378 triệu đồng.

Trước tòa, bị cáo Hòa khai không biết nguồn tiền chồng mang về. Mỗi khi chồng mang tiền về, bị cáo chỉ ghi các ký hiệu như “DC”, “BC” bên ngoài các cọc tiền theo yêu cầu của chồng.

Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi về ý nghĩa các ký hiệu, bị cáo Hòa cho hay bà hiểu những chữ được ghi bên ngoài cọc tiền là ký hiệu liên quan đến người này, người kia, trong đó có những khoản bà hiểu là tiền của các điều dưỡng.

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường bị xác định đã nhận tiền từ Mai Anh và nhiều người khác trong thời gian làm Viện trưởng, giám định viên pháp y tâm thần.

Riêng hành vi nhận hối lộ, cơ quan tố tụng xác định Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 8 tỷ đồng, trong đó số tiền hưởng lợi riêng hơn 6,8 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của cựu Viện trưởng, cơ quan điều tra thu giữ một thùng carton chứa hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên 11 sổ tiết kiệm bằng tiền Việt Nam và USD cùng 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.