Vụ cây xăng đóng cửa ở Vụ Bổn: Đã có cửa hàng mở bán trở lại

Người dân tới mua xăng khi cửa hàng mở bán lại. (Ảnh: MXH)

Chiều 6/11, nguồn tin của Báo GD&TĐ cho biết, một cửa hàng xăng dầu tại khu vực trung tâm xã Vụ Bổn đã mở bán trở lại.

Khi cửa hàng bán trở lại, nhiều người dân đổ xô đến mua nhiên liệu. Ngoài mua để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, một số người còn mua xăng để tích trữ.

Trước đó, Báo GD&TĐ phản ánh tình trạng nhiều cây xăng tại xã Vụ Bổn đóng cửa, treo biển nghỉ bán hoặc hết xăng, khiến người dân gặp khó khăn khi mua nhiên liệu.

Vụ việc xảy ra khi giá xăng giảm mạnh. (Ảnh: MHX)

Theo phản ánh, tình trạng này diễn ra trong 2 - 3 ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động sản xuất. Có người phải đi hàng chục km sang địa phương khác mua xăng, có trường hợp phải dắt bộ xe vì hết nhiên liệu giữa đường. Một số cửa hàng vẫn bán dầu nhưng thông báo hết xăng.

Đáng nói, việc người dân khó mua xăng xảy ra trong thời điểm giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm. Theo công bố của Bộ Công Thương, từ 15h ngày 5/11, giá bán tối đa xăng E5 RON92 giảm từ 23.203 đồng xuống còn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm từ 23.231 đồng xuống còn 21.156 đồng/lít, tương ứng mức giảm 2.305 đồng và 2.075 đồng/lít.

Cùng kỳ điều hành, giá bán tối đa dầu diesel 0,05S giảm 180 đồng, từ 28.876 đồng xuống còn 28.696 đồng/lít.