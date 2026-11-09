Vụ 'cắt đá tìm ngọc': Viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất 19 năm tù

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc” bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự được mở ngày 4/11. Sau hơn hai ngày xét xử, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. TAND TP Quảng Ninh dự kiến tuyên án vào ngày 10/11 đối với 36 bị cáo.

Tại phiên tòa, trong phần tranh tụng, các luật sư và bị cáo đưa ra luận cứ, đề nghị không áp dụng một số tình tiết tăng nặng, đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ để quyết định hình phạt đối với từng người. Trình bày bản luận tội tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phân tích hệ thống chứng cứ, đánh giá tính chất hành vi và phân hóa trách nhiệm của các bị cáo.

Theo bản luận tội, tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của bị hại cùng những tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Đại diện Viện kiểm sát xác định có căn cứ truy tố các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để làm rõ thủ đoạn gian dối, Kiểm sát viên đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại đã được Cơ quan điều tra thu thập. Nhiều người cho biết đã tin tưởng chuyển tiền sau khi xem livestream, thấy các tài khoản bình luận xác nhận trúng thưởng, kèm hình ảnh giao dịch chuyển tiền.

Khi được thông báo cắt trúng ngọc có giá trị lớn, người chơi tiếp tục được hướng dẫn nộp tiền thuế, phí chuyển đổi tiền, phí nhận thưởng. Sau mỗi lần chuyển khoản, họ lại được yêu cầu đóng thêm khoản khác. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc không tiếp tục chuyển tiền, người chơi bị chặn liên lạc.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số các bị hại, có 1 trường hợp tại TP Hà Nội, bị hại được thông báo trúng thưởng 1 tỉ đồng khi tham gia đến vòng thứ tư. Sau khi nộp 36 triệu đồng tiền thuế, người này tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm 14 triệu đồng tiền phí và nhận ra bị lừa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 95,94 triệu đồng.

Bên cạnh lời khai, Kiểm sát viên phân tích dữ liệu trong 24 điện thoại thu giữ của 23 bị cáo, có những cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hoạt động livestream lừa đảo. Kết quả nhận diện các trang Facebook của bị cáo và bị hại cũng phù hợp với nhau.

Kết luận giám định ba viên đá do Vũ Văn Hải giao nộp là một căn cứ làm rõ bản chất những màn “cắt đá tìm ngọc”. Các mẫu vật là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã xử lý màu, không phải ngọc quý như quảng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đồng thời viện dẫn sao kê tài khoản ngân hàng và chứng từ chuyển tiền của bị hại để làm rõ dòng tiền. Theo cáo buộc, nhóm này chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng của 32.167 bị hại qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Tiền sau đó tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.

Đánh giá vai trò từng người, Kiểm sát viên xác định Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 3) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) giữ vai trò chính. Ban đầu làm thuê, đến giữa tháng 11/2024, ba bị cáo được những người Trung Quốc rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo.

Trong thời gian tham gia, Chi bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỉ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỉ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỉ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

Dự kiến, ngày 10/11 TAND TP Quảng Ninh sẽ tuyên án.

Trên cơ sở đánh giá vai trò, mức độ tham gia và các tình tiết liên quan, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt Trần Thị Chi 18–19 năm tù, Vũ Văn Hải 16–17 năm tù, Dương Văn Cảnh 15–16 năm tù.

Đối với nhóm làm thuê, bản luận tội tiếp tục phân hóa trách nhiệm giữa những người thực hiện công việc được giao với những người tích cực môi giới, rủ rê, đưa người khác sang Trung Quốc tham gia đường dây. Bị cáo Bàng Văn Thưởng (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh), người môi giới, giới thiệu ba bị cáo tham gia, bị đề nghị 15–16 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc, Bùi Tuấn Ninh và Đặng Thị Diễm Quỳnh bị đề nghị mỗi người 13–14 năm tù; Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn bị đề nghị mỗi người 12–13 năm tù.

Những bị cáo còn lại bị đề nghị từ 7 đến 12 năm tù, tùy vai trò và các tình tiết cụ thể. Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị đề nghị 8–9 năm tù trong vụ án này; tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước, hình phạt chung được đề nghị là 10–11 năm tù.

Cùng với việc phân tích chứng cứ buộc tội, Kiểm sát viên ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đầu thú và việc một số bị cáo tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính. Đại diện Viện kiểm sát không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung, xét hoàn cảnh khó khăn của các bị cáo và việc bị đề nghị xử phạt tù.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc 36 bị cáo liên đới bồi thường hơn 263,9 tỉ đồng cho các bị hại theo phụ lục kèm theo; truy thu tiền hưởng lợi bất chính và xử lý vật chứng theo quy định.

Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu và những cá nhân liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra. Các đề nghị về hình phạt, bồi thường đang được HĐXX xem xét trước khi tuyên bản án sơ thẩm.