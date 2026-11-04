Vụ 'cắt đá tìm ngọc': Từ làm thuê đến góp vốn lừa đảo

Quang cảnh phiên tòa.

Sáng 4/11, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11, với 27 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, các bị cáo bị truy tố trong vụ án tổ chức livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng của 32.167 bị hại.

Ngoài thủ đoạn dùng đá giả ngọc, tạo giao dịch chuyển tiền giả để dụ người chơi nộp tiền, cáo trạng cho thấy cách thức nhóm này tuyển dụng, phân công công việc và trả tiền cho những người tham gia.

Theo cáo trạng, những người Việt Nam tham gia đường dây chủ yếu cư trú tại khu vực biên giới Móng Cái, được cấp giấy thông hành sang Trung Quốc. Họ tiếp cận nhóm tổ chức bằng nhiều cách: đọc tờ rơi tuyển dụng với mức lương cao rồi tự liên hệ, xem thông tin trên Facebook hoặc được người quen đã sang làm trước rủ rê.

Sau khi sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, những người này được bố trí ăn nghỉ, làm việc tại nhiều tòa nhà khác nhau. Trong quá trình tham gia, họ thường xuyên được điều chuyển giữa các bàn livestream trong cùng phòng hoặc sang những phòng khác, thực hiện việc dẫn livestream, bình luận bằng tài khoản ảo và chăm sóc khách hàng.

Cơ quan công tố xác định Bàng Văn Thưởng (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) đã câu kết với nhóm người Trung Quốc để giới thiệu, tuyển ba người tham gia làm thuê.

Một số bị cáo khác cũng rủ người quen hoặc trực tiếp đưa người sang Trung Quốc. Trong đó, Phan Thị Vân Anh (SN 2004, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) bị xác định đã rủ và trực tiếp đưa năm người sang tham gia nhóm.

Theo lời khai được thể hiện trong cáo trạng, các bị cáo biết rõ những viên đá dùng trên livestream không có ngọc và người chơi không bao giờ trúng thưởng như quảng cáo. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện công việc để nhận tiền công và lợi nhuận.

Hầu hết thỏa thuận mức lương cố định từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ/tháng, tùy công việc. Ngoài khoản này, nhiều người còn được hưởng hoa hồng từ 1% đến 3% trên số tiền chiếm đoạt, tùy thời gian làm việc. Ngay cả những buổi livestream không có doanh thu, người làm thuê vẫn được nhận lương cố định.

Cáo trạng xác định Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 3) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) ban đầu tham gia nhóm với vai trò làm thuê.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đến khoảng giữa tháng 11/2024, ba người được các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo tại Đông Hưng.

Trong thời gian tham gia, Chi bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỉ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỉ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỉ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

Đây là số tiền từng bị cáo bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia, có sự trùng lặp giữa các bị cáo, không phải những khoản thiệt hại độc lập để cộng thành tổng số tiền của vụ án.

Những người tham gia còn lại được phân công công việc theo từng buổi livestream. Người dẫn giới thiệu cách chơi, thông báo kết quả; người bình luận dùng nhiều tài khoản Facebook ảo tạo hiệu ứng có đông người mua, trúng thưởng; bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và tiếp tục yêu cầu nộp các khoản “thuế, phí”.

Người Trung Quốc trực tiếp cắt đá đồng thời ra tín hiệu về kết quả trúng hoặc không trúng để người dẫn thông báo. Khi người chơi phát hiện dấu hiệu gian dối, các tài khoản phản đối bị chặn. Tên fanpage cũng thường xuyên được thay đổi theo chỉ đạo của nhóm người Trung Quốc nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cáo trạng, tổng số tiền hơn 263,9 tỉ đồng được các bị hại chuyển qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển đến tài khoản mang tên Nguyễn Yến Nhi và 954 tài khoản ngân hàng khác.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai không biết rõ nhân thân, lai lịch những người đứng đầu. Họ chủ yếu biết tên gọi của những người trực tiếp quản lý, trả tiền công hoặc thường xuyên qua lại các phòng livestream.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, phần lớn các bị cáo đã đầu thú. Tám bị cáo tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, tổng cộng 205 triệu đồng. Trong đó, Phạm Mai Anh nộp 50 triệu đồng; Đồng Thị Mai Anh và Vũ Văn Hải mỗi người nộp 40 triệu đồng; Mùi Văn Thân nộp 30 triệu đồng.

Dự kiến, ngày 5/11, Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên tòa và tuyên án với 36 bị cáo.