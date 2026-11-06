Vụ 'cắt đá tìm ngọc': Tranh luận tình tiết tăng nặng; Hội đồng xét xử nghị án kéo dài

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngày 6/11, TAND TP Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook. Phiên tòa mở từ ngày 4/11, ban đầu dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa và bị cáo trình bày quan điểm, luận cứ, đề nghị HĐXX không áp dụng một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đồng thời, các luật sư bào chữa phân tích các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị xem xét hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo cáo trạng, cơ quan công tố xác định các bị cáo câu kết với những người Việt Nam và Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời phạm tội từ hai lần trở lên. Trên cơ sở đó, các bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội có tổ chức” và “Phạm tội 2 lần trở lên”, quy định tại điểm a, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ, cáo trạng ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo; phần lớn đã đầu thú, trừ Bùi Đức Phương và Ngô Gia Quyền. Một số bị cáo tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng và trình bày quan điểm tại phiên tòa.

Đáng chú ý, hồ sơ vụ án thể hiện sự chênh lệch lớn giữa khoản tiền một số bị cáo được hưởng và số tiền bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia đường dây. Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (SN 1991, trú tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) bị xác định làm nhiệm vụ bình luận từ ngày 9 đến hết ngày 19/12/2024, hưởng lợi 3,9 triệu đồng, nhưng bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 17,6 tỉ đồng;

Bị cáo Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1994, trú tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) làm công việc tương tự từ ngày 8 đến hết ngày 18/12/2024, hưởng lợi 3,85 triệu đồng, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,8 tỉ đồng;

Bị cáo Bùi Đức Phương (SN 1994, trú tại phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh) tham gia bình luận và chăm sóc khách hàng trong ngày 2/10 và từ ngày 4 đến hết ngày 10/10/2024. Phương hưởng lợi 2 triệu đồng, bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỉ đồng.

Trong khi đó, Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) được xác định cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỉ đồng trong thời gian tham gia, hưởng lợi 167 triệu đồng. Chi là một trong ba bị cáo ban đầu làm thuê, sau đó góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc để hoạt động lừa đảo.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án vào ngày 10/11.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, đường dây tội phạm này tổ chức các phòng livestream tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, phân công người dẫn, dùng tài khoản ảo bình luận và chăm sóc khách hàng. Nhóm sử dụng đá đã xử lý màu, dàn dựng kết quả “trúng ngọc”, yêu cầu người chơi chuyển tiền mua đá, đóng “thuế, phí” rồi chiếm đoạt.

Theo cáo buộc, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng của 32.167 bị hại, thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu và những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Sau hơn hai ngày xét xử, kết thúc phần tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, bản án đối với 36 bị cáo sẽ được tuyên vào ngày 10/11.