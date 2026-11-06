Vụ 'cắt đá tìm ngọc' lừa hơn 263 tỷ đồng: Tuyên án vào ngày 10/11

Ngày 6/11, TAND TP Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Thị Chi (SN 1989, cư trú tại khu 4, phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại khu Hải Yên 3, phường Móng Cái 3), Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, Quảng Ninh) và 33 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa và bị cáo trình bày nhiều quan điểm, luận cứ, đề nghị HĐXX không áp dụng một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các luật sư đồng thời phân tích những tình tiết giảm nhẹ, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho từng bị cáo.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển người Việt Nam ở khu vực biên giới Móng Cái sang Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc để tổ chức livestream “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook, lừa người xem chuyển tiền.

Có bị cáo nhặt được tờ rơi tuyển việc lương cao rồi gọi điện liên hệ; có người tìm việc qua Facebook hoặc được người quen giới thiệu. Sử dụng giấy thông hành sang Trung Quốc, các bị cáo được bố trí ăn ở, phân công dẫn livestream, dùng tài khoản ảo bình luận hoặc chăm sóc khách hàng.

Luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo.

Việc tuyển người còn được thực hiện qua những người đã tham gia đường dây. Bị cáo Phan Thị Vân Anh rủ và trực tiếp đưa 5 người sang Trung Quốc; bị cáo Bàng Văn Thưởng môi giới, giới thiệu 3 người tham gia.

Hầu hết các bị cáo khai được thỏa thuận trả lương cố định từ 4.000–7.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tùy công việc. Ngoài lương, hầu hết còn được hưởng hoa hồng từ 1–3% trên số tiền chiếm đoạt, tùy thời gian làm việc. Ngay cả những buổi livestream không thu được tiền, các bị cáo vẫn được trả lương cố định.

Sau một thời gian làm thuê, đến giữa tháng 11/2024, các bị cáo Trần Thị Chi, Vũ Văn Hải và Dương Văn Cảnh được những người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn cùng tổ chức lừa đảo.

Nhóm người Trung Quốc quản lý các phòng livestream, thường xuyên điều chuyển người giữa các bàn, các phòng. Những trang Facebook mang tên “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Phú quý do trời định”… cũng liên tục đổi tên để tránh bị phát hiện.

Trong mỗi phiên phát trực tiếp, người xem được mời mua đá hoặc góp tiền mua suất cắt đá tìm ngọc. Người trực tiếp cắt những viên đá đã được chuẩn bị, xử lý màu sẽ ra tín hiệu để người dẫn thông báo trúng hoặc không trúng thưởng. Các tài khoản ảo liên tục bình luận đặt mua, xác nhận đã nhận tiền, thúc giục người xem tham gia.

Khi khách được thông báo trúng “ngọc quý”, bộ phận chăm sóc khách hàng yêu cầu nộp “thuế, phí” để nhận thưởng. Sau mỗi lần nhận tiền, nhóm này lại viện lý do chuyển khoản sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh nguồn tiền để yêu cầu nộp thêm. Người chơi không tiếp tục chuyển tiền sẽ bị chặn liên lạc.

Đại diện VKSND thành phố Quảng Ninh trình bày quan điểm tại phiên tòa xét xử.

Tài liệu điều tra thể hiện, các bị cáo biết rõ đá không có ngọc, người chơi không thể trúng thưởng như quảng cáo nhưng vẫn tham gia để hưởng tiền công và lợi nhuận.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu làm nhiệm vụ bình luận từ ngày 9 đến hết 19/12/2024, hưởng lợi 3,9 triệu đồng nhưng cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Thắng làm công việc tương tự từ ngày 8 đến hết 18/12/2024, hưởng lợi 3,85 triệu đồng, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 16,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Chi trình bày tại phiên toà xét xử.

Bị cáo Bùi Đức Phương tham gia bình luận và chăm sóc khách hàng trong ngày 2/10 và từ ngày 4 đến hết 10/10/2024, hưởng lợi 2 triệu đồng, cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng. Riêng bị cáo Trần Thị Chi được xác định cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỷ đồng trong thời gian tham gia, hưởng lợi 167 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đường dây đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại, qua 114.253 giao dịch chuyển vào 25 tài khoản ngân hàng. Tiền sau đó được chuyển tiếp đến tài khoản mang tên Nguyễn Yến Nhi và 954 tài khoản khác. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 311 bị hại cụ thể với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP Quảng Ninh quyết định nghị án kéo dài.

Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu và những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Kết thúc phần tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 10/11.