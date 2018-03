Vụ Carina: Công an triệu tập chủ đầu tư

Đại diện chủ đầu tư đang nhập viện điều trị vì kiệt sức. Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC các chung cư quận 1.

Ngày 28-3, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết: Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh (trụ sở chính tại block B chung cư Carina Plaza) đến làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan. Được biết người đại diện pháp luật và là giám đốc của Công ty Hùng Thanh là ông Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, quê Bình Định). Ông Tùng sống tại chung cư Carina khi xảy vụ cháy. Hiện ông bị kiệt sức, đang điều trị tại BV Triều An. Công an đã gửi giấy triệu tập ông đến lấy lời khai vào hôm nay (29-3).

Được biết chung cư Carina đã được thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế về PCCC năm 2007. Trong quá trình xây dựng, cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu ba lần theo tiến độ. Đến năm 2012 thì nghiệm thu công trình. Trong quá trình hoạt động, từ tháng 8-2012 đến tháng 12-2017, cảnh sát PCCC đã kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư này 21 lần.

Trong các lần kiểm tra, cảnh sát PCCC đã ba lần phát hiện vi phạm về PCCC về cùng một lỗi như hệ thống báo cháy tự động hư hỏng, hệ thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời không hoạt động; máy bơm chữa cháy thì động cơ dầu không hoạt động, đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động. Trong đó, lỗi hệ thống chiếu sáng không hoạt động phát hiện liên tiếp trong hai năm 2016 đến đầu 2017.

Sáng 25-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến chung cư Carina thắp hương cho vong linh những nạn nhân không may. Ảnh: N.TÂN

Tuy nhiên, đến tháng 12-2017, khi kiểm tra lại, cảnh sát PCCC không phát hiện thấy lỗi vi phạm.

Sau vụ cháy, cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm: Hệ thống chuông báo cháy không hoạt động. Đa số các đầu báo khói và đầu phun nước tự động (springler) không có tác dụng. Các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố có cũng như không. Hệ thống chữa cháy vách tường có họng, có lăng nhưng không có vòi! Máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, không sử dụng được.

Cách khác, các lỗi về PCCC mà trong 21 lần kiểm tra trước đó lặp lại khi vụ cháy xảy ra nhưng không hiểu sao trong tháng 12-2017, cảnh sát PCCC đi kiểm tra không phát hiện được lỗi nào.

Các đơn vi tham gia khám nghiệm hiện trường nhận định: “Có sự buông lỏng quản lý về PCCC của các cơ quan chức năng đối với chung cư này”.

Trước đó, ngày 25-3, sau khi thị sát chung cư Carina Plaza, làm việc với UBND TP.HCM cùng các bên liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý trách nhiệm của những đơn vị có liên quan.

Về thông tin Thượng tá TLA (phó trưởng phòng) và NNH (đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC) thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, TP.HCM bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, chiều 28-3, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết: Thông tin này là không đúng.

Đến 21 giờ cùng ngày, PV có trao đổi với người được cho là bị tạm đình chỉ công tác, người này nói: “Không có chuyện đó”.

Liên quan đến khắc phục hậu quả, Công ty Hùng Thanh đã cho triển khai thi công gói thầu sửa chữa tầng hầm tại chung cư Carina. Có ba đơn vị thi công, trong đó có sự tham gia của Trung tâm Thiết bị PCCC 410 TP.HCM. Gói thầu này sẽ được triển khai trong vòng 20 ngày kể từ ngày 26-3.

Trước đó vụ cháy xảy ra tại tầng hầm chung cư Carina Plaza xuất phát từ một xe máy, sau đó lan rộng, thiêu rụi khoảng 150 xe máy và 13 ô tô các loại trên một diện tích khoảng 300 m 2 tại tầng hầm thuộc block A.

Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC các chung cư quận 1

Chiều 28-3, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, dẫn đầu đoàn kiểm tra gồm cảnh sát PCCC, lực lượng trật tự đô thị cùng các đơn vị liên quan đi kiểm tra ba chung cư 23 Lý Tự Trọng, 26 Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé) và 14 Nguyễn Thị Nghĩa (phường Phạm Ngũ Lão).

Khi đến ba khu chung cư này, ông đi thẳng vào hầm gửi xe để kiểm tra. Nhận thấy có quá nhiều điểm không đảm bảo an toàn về công tác PCCC như người dân mua bán nước, thức ăn che hết lối thoát nên ông Hải yêu cầu ngay trong ngày 29-3 phải dẹp, trả lại sự thông thoáng cho cư dân.

Tại chung cư 23 Lý Tự Trọng, ban quản lý chung cư báo cáo là có 77 căn hộ nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 10 căn có cư dân sinh sống vì chung cư sắp giải tỏa. Sau khi tham khảo ý kiến cảnh sát PCCC, ông yêu cầu dẹp ngay: “Có thương bà con cũng phải dẹp vì khi có chuyện, gánh không hết. Một người chết thôi cũng là vấn đề chứ đừng nói tới 13 người như vụ hỏa hoạn vừa rồi”.

Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lập biên bản xử lý phòng tranh vì chắn lối đi của người dân. Ảnh: T.TUYỀN

Hầm gửi xe của hai chung cư còn lại nhếch nhác với đồ đạc đã hư, cũ nhưng không được dọn dẹp, bên trên là đường dây điện chằng chịt, nước và rác ở trên nền đất và ông yêu cầu lực lượng đô thị dẹp ngay…

Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng, một phòng tranh lấn chiếm lối đi cũng bị ông Hải cho lập biên bản xử phạt, yêu cầu các đơn vị kiểm tra và tiến hành họp bàn với người dân, chấm dứt ngay tình trạng cơi nới, lấn chiếm lối thoát hiểm, khu vực công cộng của chung cư. “Như thế này rồi lúc cháy bà con biết làm sao, cho dẹp hết tất cả vật liệu dễ cháy, đưa lên xe đi hết. Không có chuyện để ngày mai được, đêm nay lỡ cháy thì ai chịu trách nhiệm đây. Mạng người trăm tỉ đồng không mua được, đừng đùa. Không nhân nhượng nữa mà lập biên bản ngay đi!” - ông Hải chỉ đạo. “Sáng mai phải có văn bản về phần cơi nới này để trên cơ sở đó phường, quận có kiến nghị chấm dứt tình trạng này”.

Ở chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa chỉ có một lối thoát hiểm, vi phạm nghiêm trọng PCCC. “Như thế này chỉ có chết, không thể để như vậy được” - ông nói và yêu cầu các đơn vị nghiên cứu làm cầu thang thoát hiểm ngoài trời bằng sắt để có lối thoát thứ hai cho người dân. “Căn cứ trên cơ sở PCCC, các đồng chí làm văn bản tham mưu đi rồi tôi ký ngay. Chúng tôi sẽ xin ý kiến TP thực hiện để lỡ có cháy người dân có lối mà thoát” - ông Hải nói.

THANH TUYỀN

NGUYỄN TÂN - NGUYỄN TRÀ