Vụ cấp phép hành nghề y, dược ở Hà Nội: Viện Kiểm sát đề nghị đổi tội danh cho một bị cáo

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 16 bị cáo.

Đáng lưu ý, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị đổi tội danh cho bị cáo Đỗ Doãn Tiến (là lái xe làm việc tại Sở Y tế Hà Nội) từ tội “Nhận hối lộ” sang tội “Môi giới hối lộ”.

Mức án đề nghị cao nhất lên đến 9 năm tù

Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hà Nội, gồm: Tô Tử Anh (cựu Phó Trưởng phòng) từ 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Huy (cán bộ) từ 8-9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về 2 tội danh: "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ".

Bản luận tội của Viện Kiểm sát nêu rõ, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế, do đó cần phải có hình phạt tương ứng với tính chất, hành vi phạm tội.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, phù hợp với các chứng khác có trong hồ sơ vụ án. Từ đó đủ căn cứ để kết luận các bị cáo phạm tội theo tội danh và điều luật nêu trong bản cáo trạng.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng nhận định, quá trình điều tra và xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, có ý thức khắc phục hậu quả... nên đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

Riêng đối với bị cáo Đỗ Doãn Tiến (lái xe cho Đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân khi đi kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh), trong phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội. Trong đó có việc bị cáo Nguyễn Thị Bích (ở Hà Nội) móc nối, trao đổi với Đỗ Doãn Tiến về việc nhờ Trần Thị Bạch Tuyết (Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược - là Trưởng đoàn) bỏ qua các lỗi sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh. Qua điều tra đã xác định, Đỗ Doãn Tiến đã nhận của Bích 52 triệu đồng, sau đó Tiến đưa lại 30 triệu đồng cho Tuyết để xin bỏ qua lỗi vi phạm của 2 phòng khám, Tiến hưởng lợi 22 triệu đồng.

Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Tiến khai nhận phù hợp với lời khai của bị cáo Bích và bị cáo Tuyết. Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát có quan điểm đề nghị Tòa xét xử bị cáo Tiến từ tội “Nhận hối lộ” sang tội “Môi giới hối lộ”.

Xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Sau khi công tố viên luận tội, luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia tranh tụng, trong đó hầu hết không tranh luận về tội danh mà chỉ đưa ra các tình tiết giảm nhẹ của thân chủ để mong Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Luật sư Phạm Mai Hồng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) đã đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận 5 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong đó, luật sư trình bày về việc bị cáo Nguyễn Văn Đức đã nhận thức rõ hậu quả do hành vi của bản thân gây ra, đồng thời có ý thức trách nhiệm trong việc khắc phục thiệt hại, tác động đến gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả trong vụ án; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cải; có nhiều thành tích cống hiến trong quá trình công tác; gia đình có công với cách mạng… Trên cơ sở đó, luật sư mong Hội đồng xét xử cho bị cáo Đức được hưởng khung hình phạt bằng thời gian tạm giam.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đức từ 24-30 tháng tù.

Bào chữa cho bị cáo Tô Tử Anh (cấp phó của bị cáo Đức), luật sư Đinh Thị Thu Hà đã trình bày về việc bị cáo Tử Anh khi nhận tiền của các phòng khám chỉ đơn thuần nghĩ đây là tiền cảm ơn, hỗ trợ công sức tư vấn ngoài giờ làm việc, chi phí xăng xe đi lại… sau khi bị cáo giúp họ trong quá trình đưa phòng khám vào hoạt động một cách thuận lợi, đúng quy định. Do vậy, luật sư đề nghị Tòa xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo Tử Anh.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tử Anh từ 7-8 năm tù.

Sau khi tranh tụng, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 11/11.