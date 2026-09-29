Vụ cào xước xe Mercedes: Đằng sau khoản bồi thường 671.000 đồng

Bị hại cùng chiếc xe bị cào xước

Ngày 28.9, TAND khu vực 4, Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Mai Thị Bích Vân về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Cùng với hình phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, tòa buộc bị cáo bồi thường 671.000 đồng cho chủ chiếc Mercedes và hơn 6,1 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Tổng thiệt hại đối với chiếc xe được xác địnhlà hơn 6,8 triệu đồng.

Như vậy, không thể hiểu người gây hư hỏng chiếc xe chỉ phải trả 671.000 đồng. Khoản tiền này là phần bồi thường cho chủ xe sau khi bảo hiểm đã thanh toán một phần thiệt hại. Đơn vị bảo hiểm yêu cầu hoàn trả khoản đã chi và yêu cầu đó được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Sự khác biệt giữa tiền chủ xe nhận thêm và tổng nghĩa vụ của bị cáo là chi tiết quan trọng nhất để đọc đúng bản án. Nếu chỉ giữ lại con số nhỏ hơn, câu chuyện rất dễ bị hiểu thành gây hư hỏng tài sản nhưng chỉ phải trả một khoản tượng trưng.

Vụ việc bắt đầu từ một xung đột quen thuộc trong đời sống đô thị. Tối 18.1.2026, chủ chiếc Mercedes đỗ xe trước cổng nhà bà Vân tại khu vực Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, rồi đi ăn gần đó. Khi mở cổng cho con gái về, bà Vân thấy xe chắn lối, hai bên có các chậu cây khiến xe máy không đưa ra được. Bực tức, bà dùng chìa khóa cào vào ô tô.

Hồ sơ vụ án còn ghi nhận có người can ngăn nhưng việc cào xước vẫn tiếp diễn. Sau đó, do không tìm thấy chủ xe và không có số điện thoại liên hệ trên ô tô, gia đình dịch chuyển chậu cây để đưa xe máy ra ngoài. Chủ xe phát hiện hư hỏng rồi trình báo công an.

Từ một lối ra bị cản trở, các bên đã phải bước vào một quá trình tố tụng kéo dài nhiều tháng. Phiên xử tháng 7 từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung trước khi vụ án được xét xử trở lại ngày 28.9.

Điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc chiếc xe thuộc thương hiệu nào. Một hành động được thực hiện để trút giận đã tạo ra hư hỏng cần khắc phục, trách nhiệm phải giải quyết và thời gian mà cả hai phía đều không thể lấy lại.

Cũng không nên biến vụ án thành cuộc lựa chọn chỉ được đứng về một bên. Người bị cản lối có thể có lý do chính đáng để bức xúc. Người có tài sản bị làm hỏng có quyền yêu cầu giải quyết thiệt hại. Hai điều ấy có thể đồng thời tồn tại; sự khó chịu của bên này không làm mất đi quyền lợi của bên kia.

Chi tiết khu vực không có biển cấm dừng, đỗ cũng cần được đặt đúng phạm vi. Nó không tự trả lời đầy đủ mọi vấn đề về vị trí đỗ, mức độ cản trở và cách sử dụng không gian chung. Muốn đánh giá hành vi đỗ xe cần đối chiếu hoàn cảnh thực tế cùng quy định áp dụng, thay vì lấy việc thiếu một tấm biển làm câu trả lời cho toàn bộ tranh chấp.

Ở góc độ ứng xử, một người đỗ xe có thể chỉ tính thời gian mình đi ăn, nhưng người phía trong cổng lại cần rời nhà ngay lúc ấy. Để lại số điện thoại, kiểm tra lối ra vào và sẵn sàng di chuyển phương tiện là những việc nhỏ giúp hai nhu cầu không biến thành xung đột.

Với người bị chắn lối, ưu tiên thiết thực là tìm cách liên hệ, ghi nhận tình trạng và nhờ lực lượng có trách nhiệm hỗ trợ. Làm hỏng chiếc xe không giúp nó tự di chuyển, ngược lại, hành động ấy tạo thêm một vấn đề mà chính người đang bức xúc phải giải quyết.

Bản án sơ thẩm đã xác định trách nhiệm đối với hành vi cào xước. Còn bài học đời sống nằm ở khoảng ngắn trước khi chùm chìa khóa chạm vào thân xe: Cơn giận có thể qua nhanh, nhưng hậu quả của cách xử lý cơn giận thì kéo dài.