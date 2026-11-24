Tòa án quận The Hague cấm BYD bán mẫu SUV hybrid sạc ngoài Ti7 tại toàn bộ Liên minh châu Âu và cấm sản xuất mẫu xe này tại nhà máy mới ở Szeged (Hungary) cho đến khi tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với Jaguar Land Rover được giải quyết.

Lệnh cấm không áp dụng tại Vương quốc Anh do nằm ngoài thẩm quyền tài phán của tòa án EU, nơi BYD đang niêm yết Ti7 ở mức 47.995 bảng Anh (rẻ hơn Land Rover Defender hơn 20.000 bảng Anh) và dự kiến giao xe từ tháng 1/2027.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), doanh số của BYD tại châu Âu tính đến hết tháng 9/2026 đã tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước để đạt trên 280.000 xe.

Phán quyết pháp lý và cú đánh vào chiến lược sản xuất tại châu Âu

Ngày 20/11/2026, Tòa án quận ở The Hague (Hà Lan) đã ban hành phán quyết sơ thẩm trong thủ tục tố tụng tóm tắt, xác định mẫu SUV 7 chỗ BYD Ti7 vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về thiết kế của Jaguar Land Rover (JLR) tại thị trường Liên minh châu Âu (EU). Theo kết luận của thẩm phán, các yếu tố tạo hình đặc trưng và mang tính nhận diện khác biệt của dòng xe địa hình hạng sang Land Rover Defender đã được phản ánh rõ nét trên ngoại thất của BYD Ti7.

Vụ kiện được JLR triển khai từ đầu năm 2026 sau khi nhà sản xuất ô tô Trung Quốc công bố mở cổng nhận đặt hàng mẫu xe này cho khách hàng tại Anh, kéo theo việc các chấp hành viên đại diện cho JLR tiến hành thu giữ nhiều hồ sơ kỹ thuật số tại văn phòng của BYD hồi đầu tháng 11.

Lệnh cấm bán hàng có hiệu lực sau một tuần kể từ ngày tuyên án, kèm theo điều khoản chế tài tài chính nghiêm ngặt buộc BYD có thể đối mặt với khoản phạt 100.000 euro cho mỗi ngày vi phạm hoặc 25.000 euro cho mỗi hành vi vi phạm, với mức trần lên tới 10 triệu euro.

Cụ thể, BYD bị cấm lắp ráp mẫu SUV này tại tổ hợp nhà máy mới ở Szeged, miền nam Hungary, cơ sở có quy mô khoảng 300 hecta với công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm và dự kiến đi vào sản xuất thương mại từ cuối năm 2026. Đây là đòn giáng trực tiếp vào nỗ lực nội địa hóa sản xuất của BYD nhằm né tránh hàng rào thuế quan chống trợ cấp của EU đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Khoảng trống pháp lý hậu Brexit và cuộc đối đầu phân khúc tại Vương quốc Anh

Điểm đáng chú ý nhất trong phán quyết tại The Hague là việc thẩm phán xác định tòa án Hà Lan không có thẩm quyền tài phán đối với hoạt động kinh doanh của BYD tại Vương quốc Anh. Hệ quả của cơ chế pháp lý hậu Brexit giúp BYD tạm thời giữ được cánh cửa thương mại tại thị trường ô tô lớn thứ hai châu Âu này.

Hiện tại, mẫu Ti7 đã được bán tại Anh với giá 47.995 bảng Anh, rẻ hơn hơn 20.000 bảng Anh so với Defender, dự kiến ​​giao hàng cho khách hàng từ tháng 1 năm 2027.

Xét về mặt kỹ thuật, mẫu SUV hybrid cắm điện của BYD, đã được bán tại Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái, đã được các chuyên gia ô tô so sánh với Land Rover Defender, với tạp chí Top Gear của BBC gọi nó là “bản sao Defender của Trung Quốc”.

Trong khi BYD quảng bá kiểu dáng vuông vức này là một ngôn ngữ thiết kế hiện đại và mạnh mẽ, phía JLR lại coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với dòng sản phẩm chủ lực mang lại biên lợi nhuận cao nhất của hãng. Defender 7 chỗ hiện là mẫu xe bán chạy nhất của tập đoàn thuộc sở hữu Tata Motors, với doanh số bán lẻ đạt 29.500 chiếc chỉ riêng trong quý III/2026, tăng hơn 4.000 xe so với cùng kỳ năm trước.

Rào cản sở hữu trí tuệ: Khi hãng xe phương Tây chuyển sang thế chủ động

Trong thông cáo phản hồi sau phán quyết, đại diện BYD khẳng định kịch liệt phản đối kết luận của tòa án Hà Lan và tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng. Trong ảnh là mẫu BYD Ti7 (trái) và Land Rover Defender. Ảnh: BYD, JLR.

Hãng xe Trung Quốc nhấn mạnh Ti7 là thành quả của quá trình nghiên cứu và thiết kế độc lập, không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của JLR. Ở chiều ngược lại, JLR giữ thái độ cứng rắn khi khẳng định sẽ bảo vệ tài sản trí tuệ bằng mọi biện pháp pháp lý cần thiết, dù từ chối bình luận chi tiết do quá trình tố tụng chính thức vẫn đang tiếp diễn trong thời hạn 6 tháng tới.

Thực tế lịch sử ngành công nghiệp ô tô toàn cầu cho thấy các nhà sản xuất châu Âu và Mỹ rất hiếm khi đưa các đối thủ Trung Quốc ra tòa vì tranh chấp kiểu dáng công nghiệp, phần lớn do quy trình chứng minh ranh giới giữa học hỏi xu hướng thiết kế và sao chép bất hợp pháp thường kéo dài nhiều năm và tốn kém chi phí.

Trước vụ việc của BYD, dấu ấn pháp lý hiếm hoi thuộc về chính JLR vào năm 2019, khi hãng xe Anh giành chiến thắng sau ba năm theo đuổi vụ kiện ngăn chặn Jiangling Motors Corporation bán mẫu SUV bị cáo buộc sao chép kiểu dáng của Range Rover Evoque.

Tuy nhiên, bối cảnh thị trường năm 2026 đã thay đổi hoàn toàn so với bảy năm trước. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô châu Âu (ACEA), lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của BYD tại châu Âu đã tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm 2025, vượt mốc 280.000 xe để qua mặt hàng loạt tên tuổi kỳ cựu như Ford, Tesla và Nissan.

Khi các hãng xe Trung Quốc không còn quanh quẩn ở thị trường nội địa mà tiến thẳng vào sân nhà châu Âu với tốc độ bành trướng vũ bão và mức giá cạnh tranh, công cụ pháp lý về sở hữu trí tuệ đang được các tập đoàn ô tô truyền thống kích hoạt như một lá chắn phòng vệ chiến lược bên cạnh hàng rào thuế quan.

Chiến lược cho chuỗi cung ứng và thị trường ô tô toàn cầu

Vụ tranh chấp pháp lý giữa Jaguar Land Rover và BYD gửi đi một thông điệp rõ ràng tới toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong kỷ nguyên chuyển dịch xanh.

Lợi thế về công nghệ pin, hệ truyền động hybrid hiệu suất cao và chi phí sản xuất tối ưu có thể giúp các hãng xe mới nổi chiếm lĩnh thị phần nhanh chóng trong ngắn hạn, nhưng để đứng vững tại các thị trường phát triển có hệ thống pháp chế chặt chẽ như châu Âu, năng lực sáng tạo thiết kế nguyên bản và quản trị rủi ro sở hữu trí tuệ là điều kiện bắt buộc.

Việc một dây chuyền nhà máy trị giá hàng tỷ USD tại Hungary bị hạn chế danh mục sản phẩm ngay trước thềm vận hành thương mại cho thấy chi phí cơ hội của một vụ kiện bản quyền có thể làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch phân bổ công suất khu vực.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, đối với người tiêu dùng và thị trường ô tô Việt Nam, nơi các thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mở rộng dải sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối, diễn biến tại châu Âu là một tham chiếu quan trọng về vấn đề giá trị thương hiệu dài hạn. Những mẫu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế độc bản, được đầu tư bài bản về nghiên cứu và phát triển sẽ luôn có sức sống bền bỉ, bảo toàn giá trị thanh khoản tốt hơn và tránh được các rủi ro gián đoạn nguồn cung linh kiện hay thay đổi cấu hình sản phẩm do các tranh chấp bản quyền quốc tế gây ra.