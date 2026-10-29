Vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức: Kho hàng phía sau Công ty Mai Phương có gì?

Phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch đón con sau khi nhà trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú.

Thực phẩm trong kho hàng là gì?

Một phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch (xã Hoài Đức, Hà Nội) cho biết trước ngày xảy ra vụ việc, hội phụ huynh đã thông báo với nhà trường và Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương (Công ty Mai Phương) về kế hoạch kiểm tra bếp ăn tại công ty. Theo lịch, khoảng 4h sáng 27/10, một số phụ huynh có mặt tại khu vực bếp nấu và được đại diện đơn vị cung cấp suất ăn hướng dẫn kiểm tra quy trình.

Trong quá trình kiểm tra, phụ huynh phát hiện phía sau khu vực bếp có một nơi tập kết rác, tại đó xuất hiện nhiều vỏ hộp đựng thực phẩm có chữ nước ngoài. Trên một số tem nhãn có thông tin thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ và thịt gà đông lạnh.

Những thông tin này khiến phụ huynh nghi ngờ về nguồn gốc thực phẩm được sử dụng trong quá trình chế biến suất ăn cho học sinh. Vì vậy, họ đề nghị được kiểm tra khu vực nhà kho phía sau.

Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết khu vực này không thuộc phạm vi bếp ăn nên không đồng ý cho phụ huynh vào kiểm tra. Quá trình trao đổi sau đó xảy ra xô xát, kéo đẩy giữa nhân viên công ty và một số phụ huynh. Sau sự việc, nhà trường cùng đại diện phụ huynh đã lập biên bản và báo cáo chính quyền địa phương.

Trước phản ánh của phụ huynh, sáng 28/10/2026, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã và Trạm Y tế xã xác minh khu kho được đề cập. Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức, kết quả xác minh ban đầu cho thấy khu vực kho thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn N. (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Y. (SN 1976, cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức). Hiện khu vực này được cho anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1990, cháu ông Nghiêm) thuê làm kho. Qua nắm tình hình, bà Y. hiện là nhân viên của Công ty Mai Phương.

Nhiều người dân, phụ huynh tập trung trước cửa Công ty Mai Phương.

Khoảng 9h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ph., mẹ đẻ anh Nguyễn Văn Đ., đã mở cửa để tổ công tác của UBND xã cùng đại diện phụ huynh học sinh vào kiểm tra. Qua ghi nhận thực tế, kho có diện tích khoảng 80m², gồm một tầng và một gác xép.

Tại tầng 1, tổ công tác ghi nhận 3 tủ đông chứa nhiều loại thực phẩm, gồm khoảng 15kg thịt gà tươi, 8kg cá rô phi phi lê, 34kg thịt lợn, 10kg xúc xích CP, 8kg ngô tách hạt và 8,5kg chả mực. Ngoài thực phẩm trong các tủ đông, khu vực này còn có 1 xe đẩy, 2 bếp ga đôi công nghiệp, 1 máy giặt và nhiều loại hàng hóa bao gói khác.

Cụ thể, số hàng hóa được ghi nhận gồm 11 thùng bánh bông lan Kinh Đô; 50 thùng sữa dinh dưỡng; 5 thùng sữa chua ăn có đường loại 100g; 3 thùng sữa chua uống men sống loại 65g và 10 hộp lẻ.

Tổ công tác cũng ghi nhận 8 thùng dầu thực vật Hảo Hạng Orchird loại 9kg cùng 3 can lẻ; 4 hộp bột sư tử loại 3,5kg; 36kg bột năng loại 1kg và 270kg bột chiên giòn loại 1kg. Đáng chú ý, khu vực gác xép của kho chưa được kiểm tra. Theo báo cáo, tổ công tác chưa có chìa khóa và không có lối đi để tiếp cận khu vực này nên chưa thể mở cửa, ghi nhận hiện trạng bên trong.

Đại diện kho hàng cho biết khu vực được sử dụng để nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình.

Theo UBND xã Hoài Đức, việc ghi nhận hiện trạng kho nhằm phục vụ tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phụ huynh phản ánh. Kết quả kiểm tra ban đầu chưa đồng nghĩa với việc kết luận về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm khi chưa có đủ căn cứ.

Như vậy, các vấn đề phụ huynh quan tâm, gồm nguồn gốc thực phẩm, mục đích sử dụng thực tế của kho và mối liên hệ giữa khu vực này với đơn vị cung cấp suất ăn, vẫn cần được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nước uống cũng từng có vấn đề

Trước đó, những ngày đầu năm học mới, Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch cũng dừng tổ chức bữa ăn bán trú khiến nhiều phụ huynh rơi vào cảnh khó xử. Nguyên nhân được đưa ra là do đơn vị cung cấp suất ăn cho phân hiệu còn tồn tại những hạn chế về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Việc nhà trường dừng bữa ăn bán trú khiến cho chúng tôi đang trong giờ làm việc cũng phải xin nghỉ đột xuất để đến trường đón con (học sinh tan lúc 10h35), chuẩn bị bữa ăn cho các cháu rồi mới có thể đến công ty gây ảnh hưởng rất nhiều đến công việc", chị Vũ Thị P., phụ huynh có con học lớp 4 tại phân hiệu Di Trạch chia sẻ.

Đáng chú ý, theo vị phụ huynh này, tình trạng liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi tổ chức bữa ăn bán trú là lần đầu tiên xảy ra tại phân hiệu Di Trạch (trước khi sắp xếp là Trường Tiểu học Di Trạch).

"Trước đây, việc chuẩn bị bữa ăn bán trú được nhà trường tổ chức ngay tại trong trường nên thực phẩm an toàn, các con có cơm nóng, canh nóng để ăn. Nhưng từ khi đơn vị cung cấp suất ăn được UBND xã Hoài Đức chỉ định thì chất lượng bữa ăn giảm đáng kể. Con tôi kể cơm canh nguội, định lượng ít nên cháu ăn không đủ no", chị P. chia sẻ thêm.

Phụ huynh và một số người được cho là của công ty cung cấp thực phẩm xô xát nhau trước cửa nhà kho.

Bên cạnh đó, vấn đề cung cấp nước uống cho học sinh tại phân hiệu Di Trạch cũng khiến nhiều phụ huynh không hài lòng. Nguyên nhân được cho là tại thời điểm năm học mới, Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch có hợp đồng cung cấp nước uống cho học sinh với một đơn vị.

Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, trước đó, đơn vị này từng bị kiểm tra và được kết luận có vấn đề trong việc cung cấp nước uống cho học sinh. Phụ huynh sau đó đã đề nghị nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp nước uống nhưng không được chấp thuận. Phía nhà trường sau đó đã ra thông báo liên quan đến nội dung phụ huynh phải tự chuẩn bị nước uống cho học sinh trong quá trình học tập tại trường.

"Các cháu nhỏ bên cạnh việc mang theo cặp sách khá nặng bây giờ lại phải mang theo bình nước để uống hằng ngày. Đó là điều phụ huynh chúng tôi rất băn khoăn và mong chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm", chị P. cho biết.