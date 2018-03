Vụ 'bốc hơi' 50 tỷ ở Eximbank: Ngân hàng muốn 'tạm ứng', khách nói đó là 'sự xúc phạm'

1 trong 6 khách hàng bị 'bốc hơi' 50 tỷ ở Eximbank chi nhánh Đô Lương (Nghệ An) đề nghị được trả gần 28 tỷ đồng bị mất trong 13 sổ tiết kiệm của mình nhưng phía Ngân hàng chỉ đề nghị 'tạm ứng' 1,55 tỷ đồng và chờ ra tòa. Tuy nhiên, ông này không đồng ý và cho rằng hành động của Eximbank là sự xúc phạm khách hàng.

Eximbank lại đề nghị tạm ứng đối với khách hàng bị mất tiền tại ngân hàng này

Trong văn bản trả lời đơn yêu cầu thanh toán tiền gửi bị mất của ông Nguyễn Tiến Nam (người mất 27,8 tỷ đồng trong tổng số 50 tỷ ở Nghệ An), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho rằng đây là vụ án hình sự, cần phải tôn trọng quyết định của Tòa án để giải quyết chứ không thể... “giải quyết theo ý chí riêng của mình”.

Lại đề nghị “tạm ứng” vì đây là “thiện chí” của Eximbank

Theo trình bày của ông Nam, ngày 12/3/2018, ông đã ủy quyền cho các luật sư của mình vào Hội sở chính của Eximbank làm việc với Ban Giám đốc để yêu cầu trả lại tiền trước lúc vụ án đưa ra xét xử. Tại buổi làm việc này, phía ngân hàng hứa trả lời bằng văn bản trong tuần làm việc. Đến ngày 20/3/2018, đại diện Eximbank có bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó Tổng Giám đốc đến làm việc trực tiếp với ông Nam và luật sư tại Đô Lương, tại buổi làm việc này ngân hàng chưa có văn bản trả lời chính thức mà chỉ đưa ra đề nghị tạm ứng số tiền 1.550.000.000 đồng, kèm theo một số điều khoản do Eximbank soạn thảo sẵn, số tiền còn lại phải chờ phán quyết của tòa án.

“Tôi không chấp nhận đề nghị của phía ngân hàng mà vẫn tiếp tục yêu cầu Eximbank trả tiền cho tôi trước lúc xử. Đại diện ngân hàng hứa sẽ họp Hội đồng Quản trị và trả lời bằng văn bản cho tôi trước ngày 24/3/2018”, ông Nam cho biết.

Cũng theo ông Nam, sai phạm của nhân viên Eximbank đã rành rành, trong kết luận của cơ quan CSĐT đã nêu rõ thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm chứ không thể “phủi tay” như vậy. Số tiền gửi của tôi là hơn 27,8 tỷ đồng chưa kể tiền lãi, nhưng ngân hàng đưa ra thương lượng cho tôi tạm ứng 1,55 tỷ đồng, đó là sự xúc phạm của Eximbank đối với bản thân tôi.

Liên quan đến khiếu nại của ông Nam, phía Eximbank đã có văn bản trả lời do ông Lê Văn Quyết, Tổng Giám đốc Eximbank, mọi ý kiến nêu trong Kết luận điều tra hay Bản cáo trạng mới chỉ là ý kiến từ phía CQĐT, VKSND tỉnh Nghệ An, chưa phải là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật phải thi hành. Do đó, các ý kiến của ông Nam yêu cầu Eximbank phải ngay lập tức thanh toán, Eximbank chưa thể thực hiện được.

“Để thể hiện thiện chí của Eximbank, tại buổi làm việc với ông Nam và luật sư ngày 20/3/2018, đại diện Eximbank đã đề xuất việc tạm ứng cho quý khách hàng trước một số tiền để giải quyết các nhu cầu tài chính của gia đình, tuy nhiên khách hàng đã từ chối với đề nghị này”, văn bản trả lời nêu rõ.

Ngoài ra, văn bản này cũng thông tin: “Việc Eximbank chưa khiếu nại với Kết luận điều tra và Bản cáo trạng không có ý nghĩa là Eximbank đã đồng ý với các tài liệu này. Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Eximbank có quyền trình bày ý kiến của mình về Kết luận điều tra và Bản cáo trạng tại phiên tòa xét xử”.

Khách hàng sẽ... “làm liều”?

Trước cách trả lời của Eximbank, ông Nguyễn Tiến Nam cho biết: “Nếu Eximbank không trả lại tiền ngày cho tôi thì tôi sẽ nhờ cơ quan truyền thông từ trung ương đến địa phương vào cuộc, tôi sẽ ủy quyền 10 người/1 sổ tiết kiệm đến phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Vinh và các phòng giao dịch khác của Eximbank trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thậm chí là vào tận hội sở chính của Eximbank tại TP.HCM để yêu cầu rút tiền trên sổ tiết kiệm”.

“Nếu ngân hàng không cho rút tiền thì chúng tôi cho người đứng chờ liên tục tại đó để thông báo cho các khách hàng đến giao dịch với Eximbank biết về sự việc này”, ông Nam nói.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, phía Eximbank mong muốn ông Nam bình tĩnh, hợp tác và chờ đợi cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử và có phán quyết theo đúng quy định của pháp luật.

“Khách hàng nên cân nhắc việc ủy quyền cho nhiều người rút tiền theo các sổ tiết kiệm nêu trong đơn đề nghị trả tiền khẩn cấp vì đây không phải là giải pháp phù hợp, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngân hàng hợp pháp của Eximbank và có thể gây thêm sự phức tạp trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Eximbank”, ông Quyết nêu rõ trong văn bản trả lời khách hàng.

Bá Lâm