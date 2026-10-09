Vụ bị tố 'quỵt' tiền phá dỡ ở Hà Nội: Chủ nhà đã chuyển 20 triệu, Công an vào cuộc xác minh clip

Sự việc xảy ra tại một công trình nằm trong ngõ 55, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, Công an phường Tương Mai đã tiếp nhận đơn đề nghị xác minh của anh N.H.B. (SN 1993, chủ nhà) về việc bị tố "quỵt" tiền công phá dỡ trên mạng xã hội. Anh B. cho biết có thuê chị N.T.L. (SN 1982, trú cùng địa phương) thi công phá dỡ. Quá trình làm việc phát sinh mâu thuẫn nên hai bên chấm dứt hợp đồng, gia đình anh đã chuyển cho chị L. 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 7/10, các video cãi vã kèm nội dung tố anh quỵt tiền bất ngờ lan truyền rộng rãi.

Nội dung video đăng tải cho thấy sự việc xảy ra ngày 4/10, sau khi công trình hoàn tất sau 15 ngày thi công. Người phụ nữ bức xúc cho rằng phía chủ nhà hối thúc làm nhưng xong lại không trả tiền, đồng thời khẳng định vẫn lưu đầy đủ tin nhắn trao đổi. Trong khi đó, chủ nhà phủ nhận, cho rằng người phụ nữ "tự ý vào nhà phá dỡ" và yêu cầu đưa ra hợp đồng có chữ ký. Đáng chú ý, khi cán bộ công an có mặt hỏi vì sao công trình bị phá suốt nửa tháng chủ nhà không báo chính quyền, người đàn ông không trả lời.

Sáng 8/10, đại diện UBND và Lãnh đạo Công an phường Tương Mai xác nhận đang tích cực làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Công an phường cho biết ngay thời điểm xảy ra tranh cãi hôm 4/10, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý. Khi đó, hai bên đã bắt tay, thống nhất phương án thỏa thuận và không còn mâu thuẫn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ động cơ của người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để xử lý theo quy định.