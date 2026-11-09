Vụ bé trai người Nhật tử vong ở hồ bơi: Đang điều tra, củng cố tài liệu để có căn cứ xử lý cá nhân, tổ chức liên quan

Người mẹ bên di vật của con trai. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ ruột của nạn nhân - cháu Hanawa Yukiji, cho biết vừa nhận được Thông báo Về việc xử lý đơn kiến nghị từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo Thông báo này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhận được đơn của ông Hanawa Yoshikasu và bà Huỳnh Thị Anh Thư, ngụ tại TPHCM, là cha mẹ ruột của nạn nhân Hanawa Yukiji. Trong đơn, ông Hanawa Yoshikasu và bà Huỳnh Thị Anh Thư đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị thi công, đơn vị quản lý, vận hành hồ bơi Sông lười trong vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra ngày 05/04/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né.

Theo dòng sự kiện, ngày 19/06/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành phục hồi điều tra vụ án hình sự số 5571/QĐ-VPCQCSĐT, tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Ngày 01/07/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ban hành Quyết định khởi tố bị can; ngày 05/08/2026, Viện KSND đồng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1961 ngụ tại TPHCM. Ông Quân nguyên là Giám đốc - Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Công nghệ Quốc Khang về "Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 298 Bộ luật hình sự.

"Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để có căn cứ xử lý các cá nhân, tổ chức khác có liên quan", Thư Thông báo cho biết.

Nạn nhân Yukiji thời khắc được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Trần

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 10h19, ngày 05/04/2022, sau khi ăn sáng, 3 gia đình chị V., chị L. và chị Huỳnh Thị Anh Thư cho 4 con ra hồ bơi sông Lười trong Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né để chơi.

Cả 4 cháu mặc đồ bơi nhưng không mang áo phao vì đều biết bơi, trong khi hồ bơi sâu 01 mét, mực nước khi các cháu đứng thẳng chỉ đến ngực. Nhân viên cứu hộ của Khu du lịch này cũng không yêu cầu các cháu mặc áo phao.

Các cháu chơi trò "trốn tìm" dưới hồ bơi, một lúc sau, không thấy cháu Hanawa Yukiji đâu nên các cháu chia nhau đi tim xung quanh.

Đến khoảng 10h32, các cháu nhìn thấy Yukiji đang bị đuối nước ở vị trí miệng hút của máy massage số 2 hồ bơi Lười. Yukiji ở tư thế toàn thân dưới nước, mặt hướng lên trời và hướng ra giữa hồ bơi, lưng bị dính chặt vào miệng ống hút thành hồ bơi. Hai cháu S. và K. đứng đối diện Yukiji nhìn qua làn nước, mỗi cháu một bên cùng kéo tay Yukiji ra khỏi ống hút của hồ bơi nhưng không được. Lúc này, có 1 nam thanh niên đến hỏi "cháu đang làm gì vậy?", nhận ra các cháu đang kéo Yukiji dưới nước nên đã đứng gập lưng xuống dùng 2 tay kéo cháu Yukuji khỏi miệng ống hút xả hồ bơi Lười nhưng không được, nên đã hô hoán cho mọi người xung quanh cứu giúp.

Lưng của nạn nhân có các vết hằn hình vuông. Ảnh: Liên Trần

Cháu Hanawa Yukiji được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Phần lưng và tay của cháu Yukiji có các vết hằn hình vuông (kích thước 4x4cm) xếp thẳng hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022, sau đó tháng 3/2025 thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra kéo dài hơn 4 năm của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (sau khi sáp nhập).

Vị trí nạn nhân bị hút vào thành hồ bơi không thể tự thoát ra được. Ảnh: Liên Trần

Kết luận điều tra cho biết Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố ông Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1961, ngụ tại TPHCM, Giám đốc Công ty Quốc Khang về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 298 Bộ luật hình sự.

Đối với các cá nhân có liên quan thuộc Chủ đầu tư (Công ty Huỳnh Gia Huy), Ban quản lý dự án (Công ty Novaland), Đơn vị tư vấn giám sát (Công ty ICIC), Nhà thầu chính (Công ty Coma9); căn cứ các tài liệu thu thập được, chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa kiến nghị giải pháp khắc phục: Chủ đầu tư, đơn vị vận hành Centara Mirage Resort Mũi Né cần phải thiết kế, lập phương án sửa chữa đảm bảo an toàn đáp ứng các quy định và phù hợp với điều kiện vận hành của khu du lịch.

Vụ án này đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi, phản ánh hàng chục bài ngay từ khi xảy ra vụ việc, thu hút sự chú ý của công luận. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và đưa tin ngay khi có các diễn biến mới nhất.