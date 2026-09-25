Vụ bé trai người Nhật bị hút vào thành hồ bơi: Gia đình đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của các tổ chức, cá nhân khác

Vị trí nơi bé trai bị hút vào thành hồ bơi khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: Liên Trần

Ông Hanawa Yoshikazu, quốc tịch Nhật Bản và vợ là bà Huỳnh Thị Anh Thư, ngụ tại TPHCM, là cha mẹ ruột đồng thời là người đại diện hợp pháp của nạn nhân - bé trai Hanawa Yukiji - đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng xem xét toàn diện trách nhiệm hình sự của các cá nhân, pháp nhân, tổ chức trong vụ án.

Đơn Kiến nghị đã đề nghị các cơ quan này xem xét trách nhiệm hình sự của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình quyết định đầu tư, thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công, lắp đặt, nghiệm thu, hoàn công, quản lý và vận hành hồ bơi; trên cơ sở đó, nếu có đủ căn cứ xác định có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cháu bé Hanawa Yukiji là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 5/4/2022 tại hồ bơi "Sông Lười" thuộc Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, Bình Thuận, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Bà Huỳnh Thị Anh Thư bên di vật của con trai. Ảnh: Gia đình cung cấp

"Trong vụ án này có 2 thông báo về Kết luận giám định được xem là then chốt trong hồ sơ. Đây là cơ sở rất quan trọng để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Hanawa Yukiji", Đơn kiến nghị đưa ra.

Thứ nhất, là Thông báo số 506/TB-VPCQCSĐT ngày 24/04/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo về việc kết luận giám định đối với hồ bơi thuộc Khu du lịch Centara Mirage. Nội dung ghi nhận: "Hồ bơi lười thuộc khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né khi vận hành có thể hút chặt một người có thể trạng là bé trai nam, 11 tuổi, cao 1m40, nặng 39kg, biết bơi thành thạo khi đứng sát vị trí miệng hút. Trong trường hợp vị trí cơ thể tiếp xúc với miệng hút là vùng lưng thì một người có thể trạng như trên không thể tự thoát ra được, có thể dẫn đến tử vong".

Thứ hai là Thông báo số 72 /TB-VPCQCSĐT ngày 15/01/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thông báo Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy: "Quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm".

Theo đó, chủ đầu tư chưa tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ Hệ thống bơm hút/xả massage tại giai đoạn thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 57 và 58 Luật Xây dựng; chưa tổ chức thẩm định phần công nghệ Hệ thống bơm hút/xả massage tại giai đoạn thiết kế sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 82 và 83, Luật Xây dựng.

Đơn vị thiết kế Quốc Khang khi thiết kế công nghệ Hệ thống bơm hút/xả massage không thực hiện đệ trình bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Đơn vị thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng không thực hiện tính toán kiểm tra vận tốc nước tại khu vực nắp/lưới theo yêu cầu hay yêu cầu Rủi ro bị kẹt khi hút nước. Đơn vị này cũng không thiết kế chi tiết cửa hút, không đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đối với cửa hút.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, các thông số thực tế thiết bị Hệ thống bơm hút/xả massage không được đo đạc và so sánh giữa thông số thiết kế khi chạy thử đơn động. Nắp che cửa hút của Hệ thống bơm hút/xả massage không được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt tại công trình.

Thực tế lắp đặt nắp che cửa hút của Hệ thống bơm hút/xả massage là miếng chắn phẳng dạng lưới vuông bằng nhựa kích thước 405mmx404mm chế tạo tại công trường, không đúng chủng loại với văn bản đệ trình duyệt vật tư của đại diện Nhà thầu thi công và đã được đại diện Tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án xác nhận. Nắp che cửa hút tại hiện trường không đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn đã đưa ra.

Đánh giá về sự phù hợp của thực tế hiện trạng đối tượng giám định so với bản vẽ hoàn công và thiết kế, thiết kế sửa đổi được duyệt, giám định của Bộ Xây dựng cho biết, thông số về lưu lượng, cột áp của bơm massage lắp đặt tại hiện trường không đúng với thiết kế, bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu, thử nghiệm. Bản vẽ hoàn công không cập nhật kích thước, vật liệu và thiết bị sử dụng theo yêu cầu.

Lưng của nạn nhân sau khi bị hút vào thành bể bơi tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Liên Trần

"Từ tổng hợp các chứng cứ, kết luận giám định và tinh chất mức độ và bản chất của vụ án, có thể khẳng định đây không còn là vụ việc chết người do lỗi cá nhân, mà là hậu quả từ chuỗi sai phạm hệ thống của nhiều chủ thể trong quá trình đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu và vận hành công trình. Những sai phạm này có dấu hiệu của hành vi phạm tội được quy định trong BLHS.

Trước đó, gia đình nạn nhân cũng đã có Đơn cứu xét khẩn cấp gửi các lãnh đạo cấp cao, đề nghị xem xét, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền làm rõ và xử lý trách nhiệm của Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư, Đơn vị thiết kế, Đơn vị thi công và Đơn vị quản lý, vận hành hồ bơi "Sông Lười" trong vụ án này.

Tấm lưới và lỗ hút tại thành bể bơi, nơi hút chặt nạn nhân. Ảnh: Liên Trần

Vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) khởi tố, đã được Báo Phụ nữ Việt Nam theo dõi sát sao và phản ánh trong hàng chục bài báo ngay sau khi xảy ra sự việc.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né. Nạn nhân là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m40, nặng 39kg và biết bơi, 10h ngày 5/4/2022 đã cùng 2 bé khác vui chơi tại hồ bơi Sông Lười nằm trong Khu nghỉ dưỡng này.

Khoảng 10h35 cùng ngày, có người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé Hanawa Yukiji bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi nhưng kéo không được, phải hô hoán nhiều người tới kéo bé ra và tiến hành hô hấp, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé Yukiji đã tử vong. Trên cơ thể của bé khi đưa từ hồ bơi lên ở vùng cổ, hai vai, lưng, thắt lưng, tay có các vết bầm tím kích thước 4x4 cm xếp thẳng hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" số 139 ngày 31/5/2022, sau đó tháng 3/2025 thay đổi thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đã trải qua quá trình điều tra, tạm đình chỉ điều tra, tiếp tục điều tra, đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra kéo dài hơn 4 năm của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng (sau khi sáp nhập).

Kết luận giám định tư pháp của Bộ Xây dựng cho thấy quá trình thực hiện thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng, vận hành hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né có nhiều sai phạm.

Vết bầm sau 2 ngày trên lưng của người lớn khi xuống làm thực nghiệm. Ảnh: LSK

Ngày 1/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định Khởi tố bị can số 528/QĐ-VPCQCSĐT, khởi tố ông Nguyễn Quốc Quân (Công ty Quốc Khang - PV), sinh năm 1961, ngụ tại TPHCM, đã có hành vi Vi phạm Quy định về hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 5/8/ 2026, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn Quyết định này.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh về vụ án này tới bạn đọc ngay khi có thông tin mới nhất.