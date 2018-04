Vụ bé trai 14 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành: 'Nhiều lần thấy cháu bị đánh, cấm không cho chơi với ai'

Theo nhiều người hàng xóm cạnh nhà bé trai 14 tuổi bị bạo hành cho biết, rất nhiều lần họ nhìn thấy cháu bị cha ruột đánh nhưng không có cách nào để can ngăn.

Cấm không cho con trai chơi, tiếp xúc với ai

Mới đây, câu chuyện bé trai Nguyễn Lê H. (14 tuổi, ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị bố đẻ là anh Nguyễn Văn Th. và mẹ kế bạo hành đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 1/4, chúng tôi đã tìm về căn nhà nơi hai vợ chồng anh Th. sinh sống để có thêm thông tin đa chiều về sự việc này.

Ông Nguyễn Văn M. (57 tuổi, là bác ruột của bé H.) cho biết, cháu H. thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh đập nhưng hàng xóm đều không biết vì cháu không kêu than với ai bao giờ.

Bé H. bầm tím khắp cơ thể sau khi bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập.

Theo ông M., anh Th. là em trai ông và là em út trong nhà nhưng tính lại khác so với những người anh em còn lại. Sau khi lấy vợ hai, cháu H. ra ở với vợ chồng anh Th., những lần anh ta đánh con, ông cũng không hay biết mà chỉ nghĩ em trai dạy con.

“Đến tận hôm 27/3, nó đánh thằng bé từ 7 giờ đến 11 giờ đêm sau đó, anh trai nó sang đón thì tôi mới biết chuyện”, ông M. nói.

Ông M. cho biết, kể từ khi lấy vợ hai, anh Th. không cho con chơi với ai.

Theo ông M., một vài lần ông cũng có sang nhắc nhở, khuyên bảo em trai nhưng anh Th. không nghe. Thậm chí đến con trai ông muốn sang chơi với em là cháu H. cũng bị vợ chồng anh Th. cấm.

“Từ lúc lấy vợ hai, vợ chồng nó cấm tất cả anh em, họ hàng bên nội, bên ngoại không cho ai tiếp xúc với cháu H. Đến con trai tôi, ở ngay bên cạnh nhà, chỉ cần đi cùng với cháu H. mà bị vợ chồng anh Th. biết là chắc chắn cháu H. tối về nhà lại ăn đòn của bố mẹ”, ông M. chia sẻ.

Người cha đánh đập con từng nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở

Bà Phạm Thị L. (67 tuổi, là hàng xóm với gia đình cháu H.) cho biết, sau khi sự việc cháu H. bị bạo hành xảy ra, đến hôm sau bà mới biết. Trước đó, cháu H. cũng thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh với những lý do đơn giản.

Bé H. bị đánh bầm tím cánh tay.

Cũng theo bà Lành từ lúc lấy vợ hai, anh Th. ít chơi với ai trong xóm, kể cả anh em trong gia đình. “Gia đình nhà anh Th. ít giao tiếp với người trong xóm. Một lần thấy anh Th. đánh cháu H. tôi cũng khuyên nhưng anh Th. không nghe. Từ đó, khi gặp tôi ngoài đường anh Th. cũng chả bao giờ chào hỏi”, bà L. cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Văn Minh (đội trưởng thôn Lỗ Khê) cho biết, sau khi cháu H. khám sức khỏe tại Viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), hiện tại tâm lý, sức khỏe đang dần ổn định. Bạn bè, nhà trường, các ban ngành đoàn thể ở thôn, xã… cũng đã đến động viên gia đình và cháu H.

Ông Minh cho biết, đã nhắc nhở anh Th. nhiều lần về việc đánh đập con trai.

Ông Minh cho biết, anh là người hiền lành, trong xóm cũng không lời qua tiếng lại với ai. Tuy nhiên, việc anh Th. đánh con như vậy là không nên.

“Anh Th. lấy vợ hai từ 4 năm trước, đó cũng là khoảng thời gian cháu H. bắt đầu bị bạo hành từ thể xác đến tinh thần. Cán bộ xóm cũng phát hiện một vài lần và đã nhắc nhở nhưng không hiệu quả. Một phần cũng do cháu H. bị đánh nhưng cháu không kêu ai nên hàng xóm, họ hàng không ai biết để can ngăn”, ông Minh thông tin.

Nói về người mẹ kế của cháu H. (vợ hai của anh Th.), ông Minh cho hay: “Sau khi lấy anh Th. thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với người thân trong gia đình nhà chồng. Trong xóm gia đình anh chị Th. cũng ít giao tiếp với người dân”.

Trước đó, ngày 27/3, cháu ngoại ông Hoàng Đức Hồng, trú tại xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) là bé Nguyễn Lê H. ( 14 tuổi) khắp cơ thể bị bầm tím, thậm chí có quầng đỏ quanh mắt sau khi được đón từ nhà bố đẻ về.

Ông Hồng cũng cho biết thêm, theo người cháu ông kể lại thì do học muộn nên khi đến đón con, cháu H. về nhà đã liên tục bị bố và mẹ kế tên thường gọi là D. đánh đập.

Đến sáng ngày 28/3, ông Hồng đã đưa cháu ra cơ quan Công an xã Liên Hà trình báo sự việc. Ngày 30/3, ông cũng đưa cháu đi đến bệnh viện giám định thương tật về sức khỏe.

Ngày 31/3, ông Ngô Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) đã xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, đoàn thể làm việc.

“Công an xã Liên Hà cũng đã báo cáo Công an huyện Đông Anh có chỉ đạo làm rõ, đồng thời công an xã có răn đe vợ chồng anh Th. Trước mắt, chúng tôi đã tiến hành mời vợ chồng anh Th. lên làm việc, cả hai vợ chồng có thừa nhận hành vi đánh con vì cháu trốn học đi đá bóng. Bước đầu chúng tôi xác định, việc dạy dỗ con do nóng tính như thế là chưa đúng nên đã làm thủ tục cách ly cháu, lập biên bản bàn giao cho ông bà ngoại cháu cùng xã chăm sóc”, ông Nam thông tin.

Định Nguyễn