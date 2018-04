Vụ bé trai 14 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành: Chờ kết luận giám định để khởi tố vụ án

Ngày 1/4, CQĐT Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang chờ kết luận giám định thương tích của cháu Nguyễn Lê Q. (14 tuổi) bị bố và mẹ kế bạo hành, để có căn cứ khởi tố vụ án.

Trước đó, ANTT đã đưa tin, tối 27/3, bé trai Nguyễn Lê Q. (14 tuổi) sau khi được đón từ nhà bố đẻ ở ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh về được phát hiện có nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, có quầng đỏ quanh mắt.

Cháu Q. được đón về trong tình trạng khắp cơ thể thâm tím.

Ông Hoàng Đức Hồng, ông ngoại bé trai cho biết, trước đây con gái ông là chị Hoàng Thị Thanh H. lập gia đình cùng anh Nguyễn Văn Th., trú tại xã Liên Hà và có với nhau 2 con trai. Sau này, khi vợ chồng ly hôn, anh Th. lấy vợ hai thì chị H. đi Hải Phòng làm ăn. Con trai lớn ở cùng ông bà ngoại và mẹ, còn cháu Q. ở cùng bố và mẹ kế gần 4 năm nay.

Theo những người thân, cháu Q. thường xuyên chịu những trận đòn roi từ người bố đẻ của mình nhưng vì mẹ ở xa, bị cấm sang nhà ông bà ngoại nên cháu. không dám nói với ai.

Ông Hồng kể lại: "Đêm 27/3, khi anh trai Q. sang đón thì bố đẻ chúng nó bắt viết giấy cam kết khi được đón về, trên người cháu Q. không có bất kỳ thương tích gì. Thế nhưng khi về nhà, trên người cháu có rất nhiều vết bầm tím, thậm chí quầng đỏ quanh mắt. Tôi hỏi thì cháu bảo bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh".

Sáng 28/3, ông Hồng đã đưa cháu mình đến trụ sở Công an xã Liên Hà trình báo sự việc. Ngày 30/3, ông cũng đưa Q. đến bệnh viện giám định thương tật về sức khỏe.

Ông Ngô Văn Nam, Phó chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, đoàn thể vào cuộc. Công an xã Liên Hà cũng đã báo cáo Công an huyện Đông Anh có chỉ đạo làm rõ, đồng thời Công an xã đã có biện pháp răn đe vợ chồng anh Th.

Trao đổi về sự việc, CQĐT Công an huyện Đông Anh thông tin, hiện CQDT đang chờ kết luận giám định thương tích của cháu, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

