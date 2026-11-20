Phiên xét xử sơ thẩm được diễn ra tại Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An

Mức phạt chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi

Trao đổi sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra sáng 20/11, luật sư Nguyễn Chí Thanh (Văn phòng Luật sư Lê Trần, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị T.T.T.A., cho rằng mức phạt 8 tháng cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Nguyễn Bá Đại là nhẹ so với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Theo luật sư Thanh, tại phiên tòa sơ thẩm, phía bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị T.A. đã tập trung tranh luận hai vấn đề: việc bị cáo Nguyễn Bá Đại sử dụng thắt lưng, cành cây đánh con có được xem xét là sử dụng hung khí nguy hiểm hay không và việc đánh giá tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi phạm tội đối với người lệ thuộc mình.

Bị cáo Nguyễn Bá Đại cúi mặt trước bục khai báo tại tòa trước khi diễn ra phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Luật sư Nguyễn Chí Thanh, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An)

Phân tích về diễn biến hành vi, luật sư Thanh cho biết bị cáo Đại đã dùng thắt lưng đánh con, sau đó tiếp tục lấy cành cây đánh. Theo ông, việc sử dụng nhiều vật dụng để đánh trẻ cho thấy tính chất hành vi cần được đánh giá nghiêm khắc hơn.

Một nội dung khác được luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự liên quan đến việc phạm tội đối với người lệ thuộc mình. Luật sư Thanh cho rằng cháu bé là con ruột, phụ thuộc vào cha trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đời sống tinh thần. Đầu năm 2026, bị cáo được giao trực tiếp nuôi con sau quá trình giải quyết tranh chấp quyền nuôi con. Vì vậy, theo luật sư, cần đánh giá đầy đủ mối quan hệ lệ thuộc này khi xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Chí Thanh, những vấn đề trên chưa được Hội đồng xét xử đánh giá như đề nghị của phía bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu bé.

Đối với việc xác định thắt lưng, cành cây có phải là hung khí nguy hiểm hay không, luật sư cho rằng cần xem xét thấu đáo tính chất của những vật dụng được sử dụng và cách thức bị cáo dùng chúng để đánh trẻ. Đây cũng là một trong những nội dung ông đã nêu tại phần tranh luận.

Luật sư Thanh đồng thời đặt vấn đề về căn cứ của việc người cha cho rằng con có hành vi lấy trộm tiền, bánh kẹo của hàng xóm. Theo ông, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, ông không thấy tài liệu thể hiện rõ việc cháu bé đã thực hiện hành vi lấy trộm. Luật sư cũng cho biết những người được cơ quan chức năng xác minh liên quan đến thông tin này không xác nhận có việc mất tiền, đồ vật như lời người cha nêu.

Từ những phân tích trên, luật sư Nguyễn Chí Thanh cho rằng mức phạt 8 tháng cải tạo không giam giữ chưa tương xứng với hành vi, chưa thể hiện đầy đủ tính nghiêm khắc và yêu cầu giáo dục, phòng ngừa.

Cần tăng sức răn đe

Từ vụ án, luật sư Thanh cho rằng cần nhìn nhận rộng hơn về tình trạng bạo lực đối với trẻ em trong gia đình. Theo ông, quan hệ cha mẹ – con cái không thể trở thành lý do để người lớn tùy ý áp đặt, trút giận hay sử dụng bạo lực với trẻ.

Luật sư cho biết trong quá trình tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình chị T.A., ông đã theo dõi vụ việc qua nhiều giai đoạn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con và phiên tòa hình sự vừa qua. Qua quá trình tiếp xúc, làm việc, ông nhận định có trường hợp người lớn đặt sự bực tức, mong muốn cá nhân lên trẻ nhỏ, trong khi nguyện vọng và cảm nhận của trẻ chưa được tôn trọng đúng mức.

"Không thể mang hai chữ cha mẹ để muốn làm gì với con mình cũng được. Phải đặt quyền lợi của phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu", luật sư Thanh nhấn mạnh.

Theo luật sư, tình cảm không thể được tạo ra bằng sự ép buộc. Trẻ em có khả năng cảm nhận ai thực sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình. Vì vậy, trong các vụ tranh chấp quyền nuôi con, việc xem xét nguyện vọng của trẻ cần đi cùng đánh giá môi trường sống, điều kiện chăm sóc và sự an toàn của trẻ, thay vì chỉ nhìn vào mong muốn của người lớn.

Liên quan đến vụ án, chị T.T.T.A. cho biết điều chị mong muốn là bản án đủ nghiêm khắc để người cha nhìn nhận lại hành vi của mình, đồng thời không tiếp tục quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con. Cháu N.T.U. vắng mặt tại phiên tòa do bận học. Theo người mẹ, tâm lý của con đã dần ổn định nhưng mỗi khi có người hỏi về bố, cháu thường buồn, sợ sệt và chỉ lắc đầu.

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin trước đó, ngày 8/6/2026, bà Bùi Thị Lâm (bà ngoại cháu N.T.U.) đến nhà thăm cháu thì phát hiện cháu bị thương tích khắp người. Khi được hỏi, cháu kể lại việc bị cha đánh. Bà Lâm sau đó đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An thăm khám, điều trị và trình báo cơ quan công an.

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 4, trước đó, tối 5/6/2026, Nguyễn Bá Đại đã dùng 3 chiếc roi làm từ cành cây na xiêm khô và một chiếc thắt lưng da đánh nhiều lần vào người con trai. Kết luận giám định xác định cháu N.T.U. bị tổn thương cơ thể 1%. Nguyễn Bá Đại bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.