Vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành ở Nghệ An: Người cha sắp hầu tòa

Công an xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An mời Nguyễn Bá Đại lên làm việc, sau khi tiếp nhận tố cáo từ người thân cháu N.T.U. về việc bị cha ruột bạo hành.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 216/2026/QĐXXST-HS ngày 16/10/2026, TAND khu vực 4 - Nghệ An sẽ xét xử Nguyễn Bá Đại (sinh năm 1991, trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) về tội "Cố ý gây thương tích", theo điểm c, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 7h30 ngày 28/10/2026, tại trụ sở TAND khu vực 4 - Nghệ An. Vụ án được xét xử công khai. Người bị hại là cháu N.T.U. (sinh năm 2016); chị T.T.T.A. là người đại diện hợp pháp của cháu.

Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Nghệ An.

Theo thông tin trước đó của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, ngày 8/6/2026, Công an xã Quỳnh Anh tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Lâm, bà ngoại cháu U., về việc Nguyễn Bá Đại có hành vi gây thương tích cho cháu bé.

Nội dung xác minh thể hiện, tối 5/6/2026, sau khi nghe thông tin con trai sang nhà hàng xóm lấy trộm tiền, bánh kẹo và hút thuốc lá, Đại yêu cầu cháu U. nằm sấp xuống chiếu để hỏi rõ. Sau đó, Đại dùng 3 chiếc roi làm từ cành cây na xiêm đã khô và 1 chiếc thắt lưng da đánh con.

Hậu quả, cháu U. bị sưng, thâm tím vùng mông, đùi, chân, tay và vùng lưng, được bà ngoại đưa đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An điều trị.

Ngày 8/6. người thân phát hiện trên cơ thể bé U chằng chịt vết bầm dập nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định cháu U. bị tổn thương cơ thể 1%. Do cháu chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra xác định hành vi của Đại có dấu hiệu cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm c, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau đó, Viện KSND khu vực 4 - Nghệ An truy tố Nguyễn Bá Đại về tội danh nêu trên.

Trước đó, chiều 17/8, TAND khu vực 4 - Nghệ An cũng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa chị T.T.T.A. và Nguyễn Bá Đại. Theo thông tin chị T.T.T.A. cung cấp, tại phiên tòa, cháu U. được giao cho mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trước phiên xét xử, cháu có đơn gửi Tòa bày tỏ nguyện vọng được ở cùng mẹ và xin vắng mặt vì bận học.

Với quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử, Nguyễn Bá Đại sẽ phải ra trước Tòa để làm rõ hành vi bị truy tố. Trách nhiệm hình sự của bị cáo sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả xét xử và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án.