Vụ bé hơn 20 ngày tuổi tử vong: Bà nội bất ngờ thay đổi lời khai

Liên quan đến vụ 'bé hơn 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa', tại cơ quan điều tra, bà Xuân (bà nội cháu bé) đã xác nhận không hề có chuyện bắt cóc mà do vô ý đánh rơi cháu khiến cháu tử vong.

Nguồn: VTV

Ngày 29/11, công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức và bước đầu xác định nghi phạm của vụ án là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, trú tại Thái Bình)- là bà nội của cháu bé.

Báo Dân trí dẫn nguồn tin riêng cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Xuân đã xác nhận không có chuyện bắt cóc mà chính bản thân mình có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu nội, tuy nhiên bà khai rằng do vô ý đánh rơi cháu khiến cháu tử vong.

Theo VTV, tuy nhiên, đây là hành vi cố ý hay sơ ý, nguyên nhân, động cơ nào dẫn tới hành vi này là điều đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ và phải chờ kết quả giám định của cơ quan cảnh sát điều tra mới xác định được. Dự kiến, khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết luận chính thức.

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết việc chưa công bố nguyên nhân nghi phạm gây nên cái chết của cháu bé là bởi đây là vụ án nhiều tình tiết phức tạp, không thể kết luận ngay một cách chính xác.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tôi khẳng định Công an tỉnh Thanh Hóa chưa phát ngôn chính thức về kết quả điều tra vụ án này đến giờ phút này nên mọi thông tin báo chí đưa thì có thể do cách cập nhật của mỗi cơ quan báo chí ở một khía cạnh khác nhau, nhìn nhận khác nhau nên các bạn thấy nhiều báo đưa tít rất là giật gân về động cơ, mục đích những tình tiết có thể nói là gây hoang mang dư luận. Điều này tôi cho là không mang lại hiệu quả tích cực trong giáo dục ý thức phòng chống tội phạm của nhân dân".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an Nhân dân

Trước đó, theo như trình báo, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh L.H.T. (SN 1980) và vợ là P..T.H. (SN 1979, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đã tìm thấy một thi thể bé gái, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi trong vụ việc.

Theo cơ quan công an, thi thể bé gái được tìm thấy ở bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào lúc 10h20 sáng 27/11.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan điều tra Bộ Công an đã cử lực lượng vào phối hợp cùng cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ việc.

Cự Giải (T/h)