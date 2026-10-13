Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ: Thừa nhận đánh con chồng do nóng giận

Cam kết không tái diễn

Liên quan vụ bé gái 14 tuổi bị mẹ kế đánh tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Q.- mẹ kế cháu bé thừa nhận từng quát mắng, tát hoặc đánh cháu khi xảy ra mâu thuẫn trong việc dạy dỗ. Người phụ nữ cho biết đã xin lỗi cháu sau sự việc và cam kết không tái diễn.

Trao đổi với phóng viên, chị Q. nói, tối 3/10, sau khi đi giao hàng về, chị thấy quần áo chưa được thu gọn theo yêu cầu nên bực tức, không kiềm chế được bản thân và dùng tay đánh cháu.

Chị Nguyễn Thị Q.

“Lúc đấy tôi vừa đi giao hàng về, người mệt, thấy con chưa thực hiện việc mình giao nên nóng quá, dùng tay đánh con. Đánh xong mình cũng biết là mình sai”, chị Q. xác nhận.

Chị Q. cho biết, cháu bé là con riêng của chồng, được chị chăm sóc từ khi khoảng 5 tuổi. Trong quá trình chung sống, hai mẹ con vẫn có tình cảm, song đôi lúc xảy ra bất đồng trong việc dạy dỗ con cái.

Người phụ nữ thừa nhận bản thân nóng tính, trước đây từng quát mắng, tát hoặc đánh vào mông cháu khi xảy ra mâu thuẫn. Theo chị Q., áp lực công việc, kinh tế và việc chăm sóc các con đôi lúc khiến chị mất bình tĩnh, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải lý do để biện minh cho hành vi đánh trẻ.

“Bây giờ mình phải biết kiềm chế, phải biết rút kinh nghiệm chứ nóng tính mãi cũng không tốt”, chị Q. nói.

Liên quan thông tin bé gái từng bị đánh đến chảy máu đầu, chị Q. phủ nhận việc mình gây ra thương tích này và cho biết không rõ nguyên nhân khiến cháu bị thương vào thời điểm đó. Chị cũng khẳng định không sử dụng roi hay gậy trong lần xảy ra sự việc như một số thông tin lan truyền (?)

Sau sự việc, theo lời chị Q., hai mẹ con đã nói chuyện và chị xin lỗi cháu.

Bé gái bị mẹ kế đánh (Ảnh cắt từ video người dân quay được).

Anh Nguyễn Văn Tr., chồng chị Q., cho biết đây là sự việc đáng tiếc. Gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế, trong khi anh thường xuyên đi làm xây dựng tại Hà Nội. Trước khi trở lại Hà Nội làm việc, anh đã động viên con. Hiện bé đang ở với ông bà nội và vẫn đi học bình thường. “Sau sự việc, được ông bà và bố động viên, tinh thần cháu đã ổn định và đi học bình thường”, anh Tr. nói.

Trưởng thôn nói gì về sự việc?

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng thôn Tân Cường, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vĩnh Thành đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ chức liên quan vào cuộc xác minh.

Theo ông Huy, trong quá trình làm việc, chị Q. thừa nhận hành vi đánh con là không đúng và cam kết không tái diễn. Công an xã đã lập biên bản cảnh cáo; hồ sơ vụ việc tiếp tục được củng cố để xem xét, xử lý theo quy định, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Trưởng thôn cho biết thêm, chị Q. thừa nhận trước đó từng đánh hoặc tát cháu khi xảy ra mâu thuẫn trong việc dạy dỗ. Hiện bé gái đã về ở với ông bà, đi học bình thường và được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Theo báo cáo ngày 5/10 gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, UBND xã Vĩnh Thành đã xác minh vụ việc cháu N.M.D.L. có dấu hiệu bị mẹ kế là chị Ng.T.Q. bạo lực gia đình sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua tổng đài 111. Làm việc với cơ quan chức năng, cháu L. cho biết, khoảng 20h ngày 3/10, tại nhà, chị Q. dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đồng thời túm tóc giật khiến cháu hoảng hốt, mất bình tĩnh. Công an xã và Trạm Y tế xã Vĩnh Thành đã kiểm tra sức khỏe, thương tích của cháu tại trường học. Kết quả ghi nhận cơ thể cháu không có dấu vết thương tích rõ ràng, ngoài một vết tím nhỏ ở bên mặt phải. Hiện sức khỏe, việc ăn uống, đi lại và sinh hoạt hằng ngày của cháu bình thường; cháu vẫn đến trường. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị Q. thừa nhận hành vi đánh cháu là sai trái, bày tỏ sự hối hận và cam kết không tái diễn hành vi xâm phạm thể chất, tinh thần đối với cháu L.