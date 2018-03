Vụ bé 8 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành tử vong: Cha khóc nghẹn ôm di ảnh con

Ôm di ảnh con trai bé bỏng trong lòng, anh T. nấc nghẹn thương xót cho cậu con trai 8 tuổi bạc mệnh, đã không được hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ lại còn phải chịu cảnh đánh đập để rồi tử vong.

Ngày 30/3, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này hiện đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hải (SN 1997, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ cái chết của bé trai Nguyễn Thành Đ. (SN 2010, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo cơ quan điều tra, Hải là nghi can có liên quan đến cái chết của bé Đ., con trai của chị Đoàn Thị Hồng N. (SN 1988, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú). Trước đó, vào chiều ngày 27/3, người dân sinh sống tại ấp 5 (xã Tân Lộc, huyện Lộc Ninh) thấy Hải tìm tới cơ sở mai táng để mua quan tài, quần áo và nhiều vật dụng để về làm lễ tang. Sự việc khiến nhiều hàng xóm bất ngờ, tưởng rằng gia đình người này có người thân qua đời nên sang hỏi thăm, chia buồn.

Tuy nhiên, khi những người này qua hỏi chuyện thì Hải nói rằng người thân trong gia đình không bị sao. Đám tang trên là tổ chức cho con trai của mình bị ngã nhưng không qua khỏi, được bệnh viện trả về để tổ chức chôn cất. Nghe Hải nói làm ma chay cho con trai, nhiều người dân tỏ rõ nghi ngờ bởi Hải còn quá trẻ. Hơn thế, trước đây không ai thấy việc nam thanh niên này có con. Do đó, người dân trình báo sự việc với công an.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Ngay sau khi có mặt, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện nhiều điểm bất thường. Cơ quan này đã báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Bình Phước. Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54 - Công an tỉnh Bình Phước) đã có mặt để hỗ trợ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 8 tuổi. Đồng thời, công an cũng mời Hải và một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua làm việc với công an, Hải khai nhận bé trai này là con của chị Đoàn Thị Hồng N.. Theo đó, trong thời gian làm việc tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hải có quen biết với chị N. và nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, Hải quyết định dọn về chung sống với chị N. và con riêng của chị tại 1 nhà trọ ở ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

Trong quá trình sinh sống với người tình, nhiều lần đi làm về mệt mỏi, thấy bé Đ., Hải tỏ ra tức giận và có hành vi đánh đập, chửi mắng bé. Một số người dân sống gần khu trọ với Hải cho biết, từng nghe thấy bé Đ. khóc lóc vì bị đánh, nhưng do Hải khóa trái cửa nên không ai can ngăn được.

Nam thanh niên này khai, sáng 27/3, khi thấy bé Đ. không nghe lời, Hải đã đánh bé và bắt em phải úp mặt vào tường. Chưa dừng lại, Hải còn nhốt bé trai trong phòng trọ. Sau đó, nam thanh niên lấy xe máy đi chơi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Hải quay trở lại phòng trọ thì phát hiện bé Đ. đã ngất xỉu, cơ thể tím tái và đang hôn mê. Nam thanh niên liền gọi điện thoại cho người tình thông báo sự việc để chị này về chở Đ. vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Tuy nhiên, do thời gian kéo dài quá lâu nên bé trai đã tử vong.

Ngay sau đó, Hải bàn bạc với chị N. rằng nên đưa thi thể bé Đ. về nhà của mình tại huyện Lộc Ninh để mai táng và được N. đồng ý. Hải cũng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình thông báo sẽ làm ma chay cho con trai của người tình rồi cả hai mang xác Đ. chạy xe máy gần 100km từ thị xã Đồng Xoài về huyện Lộc Ninh chôn. Sau đó vụ việc bị phát hiện.

Anh T., cha ruột của bé Đ., ôm di ảnh, xót xa cho con trai mình.

Được biết, cha ruột của Đ. là anh Nguyễn Ngọc T. (ngụ tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Theo người thân của anh T., 8 năm trước, anh T. kết hôn với N. và sinh được bé Đ.. Nhưng 5 năm sau, tình cảm vợ chồng chị N. rạn nứt nên đường ai nấy đi và chị N. được quyền nuôi Đ..

Bà Nguyễn Thị T. (68 tuổi, bà ngoại của Đ.) cho biết, chị N. thường xuyên đi làm vắng nhà nên trước đó có gửi bé Đ. cho bà chăm sóc. Nhưng thời gian sau, khi N. quen Hải thì cả hai đã về nhà đón bé Đ. đi dù bà T. không đồng ý. Sau đó, bà nhiều lần liên lạc điện thoại cũng không có tin tức gì về cháu trai cho đến khi nghe tin dữ.

Vừa ôm di ảnh con trai vừa khóc không thành tiếng, anh T. cho biết, dù cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc và dẫn đến ly hôn, anh không được nuôi con nhưng anh luôn dành tình thương cho Đ.. Làm việc xong hoặc cuối tuần thì anh lại liên lạc để được gặp và thăm con trai của mình.

“Tôi vừa mua xe đạp để làm quà sinh nhật cho con vậy mà con mất rồi. Hôm xảy ra sự việc, tôi có nghe tin con trai bị đánh đập. Tôi tìm đến phòng trọ của vợ thì hay tin con đã tử vong. Đau lắm chứ. Những tưởng con trai bên mẹ sẽ được vui vẻ nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy", anh T. đau đớn nói.

Liên quan đến vụ việc trên, một số hàng xóm sống cạnh căn phòng trọ của chị N. cho biết, thời gian gần đây, họ thường xuyên nghe thấy chị N. và Hải cãi vã nhau. Trước đó nhiều ngày, khi chị N. không có nhà, Hải có hành vi đánh cháu Đ. rồi nhốt bé trai ở trong phòng. Nhiều người can ngăn nhưng nam thanh niên này khóa trái cửa nên không thể làm gì khác.

Ngoài ra, trong một số lần đánh bé Đ., Hải đã quay phim lại rồi dùng tài khoản Facebook tung cảnh hành hạ con riêng của nhân tình lên mạng khiến nhiều người thương xót bé trai và phẫn nộ. Hiện, Hải đã bị tạm giữ. Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang làm làm rõ liệu cái chết của Đ. có phải do Hải thường xuyên bạo hành đánh đập dẫn tới bị thương và tử vong hay không.

Phùng Sơn