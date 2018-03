Vụ bé 3 tuổi tử vong tại nhà trẻ: Gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do sặc cháo tại nhà giữ trẻ ở thôn Quảng Nghiệp (huyện Tuy Phước, Bình Định), lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng 25-3, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: "Ngay khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã có chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân tử vong, để có báo cáo cụ thể”.

Cháu bé 3 tuổi tử vong nghi do sặc cháo tại nhà trẻ ở thôn Quảng Nghiệp (huyện Tuy Phước, Bình Định)

Trước đó, khoảng 16 giờ 23-3, Hội đồng Pháp y tỉnh Bình Định đã đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, tiến hành mổ tử thi cháu bé theo yêu cầu của gia đình

Như đã thông tin, trưa ngày 23-3, anh Tô Văn Th. (32 tuổi, trú xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) được chủ nhóm trẻ M.A., địa chỉ ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, báo tin cháu Tô Minh Tr. (3 tuổi) là con ruột của anh bị sặc cháo bất tỉnh. Anh Th. vội vàng cùng gia đình chạy đến nhà trẻ đưa con mình đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Chiều tối 24-3, trao đổi với chúng tôi, anh Th. (bố cháu Tr.) mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của con mình.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, nhà trẻ M. A không đủ điều kiện hoạt động và bị cơ quan chức năng đình chỉ cách đây gần 1 năm. Tuy vậy, cơ sở này vẫn tiếp tục trông giữ khoảng 4-5 cháu.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định và Công an huyện Tuy Phước phối hợp, mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Tr.

