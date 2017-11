Vụ bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Thầy bói bị xử lý thế nào?

Nếu cảnh sát xác định từ việc mê tín dị đoan mà bà Xuân sát hại cháu bé, thầy bói sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan, án cao nhất là 10 năm tù.

VIDEO: Lời kể người phụ nữ nhặt rác phát hiện thi thể bé gái

Theo lời kể của bà Thơm, khi phát hiện, tay chân cháu bé còn mang tất. Đáy bì màu hồng đựng thi thể nạn nhân có ghi tên bố bé là Thuận, kèm số điện thoại.

Chiều 28/11, sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Cục cảnh sát hình sự và Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết cho bé gái hơn 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, nghi phạm trong vụ việc chính là bà nội cháu bé - Phạm Thị Xuân (65 tuổi). Người phụ nữ này đang bị tạm giữ để điều tra.

Công an Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: N.D.

Bà Xuân khai, khi xảy ra sự việc, do đông người dân và lực lượng công an có mặt tại nhà nên thi thể cháu bé vẫn được giấu dưới gầm giường. Ngày 26/11, bà ta lén cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác.

Diễn tiến vụ án

- Sẩm tối 25/11, theo lời khai, bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu bị 2 người bịt mặt xông vào khống chế, cướp đi đứa trẻ.

- Ngày 26/11, kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định bé gái 20 ngày tuổi đã bị đôi nam nữ bắt cóc.

- Gần trưa 27/11, người đi nhặt rác phát hiện thi thể bé gái ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cách nhà cháu bé khoảng 10 km.

- Ngày 27/11, một tổ công tác của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vào Thanh Hóa phối hợp điều tra vụ việc.

- Ngày 28/11, công an xác định bé gái không bị bắt cóc, đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án. Bà nội cháu bé đang bị tạm giữ để điều tra.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), với hành vi sát hại cháu bé rồi mang vứt thi thể ra bãi rác, nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự năm 1999, mức án cao nhất là tử hình.

Ông Thơm nhấn mạnh, xét theo lời khai của bà Xuân, cơ quan điều tra cần làm rõ việc có hay không người hành nghề mê tín dị đoan và xúi giục nghi phạm giết cháu bé.

Nếu có đủ căn cứ chứng minh người hành nghề mê tín dị đoan đã xúi giục nghi phạm sát hại cháu gái thì thầy bói phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội Giết người.

Trong trường hợp cảnh sát xác định từ việc mê tín dị đoan mà bà Xuân đã sát hại cháu bé, thầy bói sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Hành nghề mê tín dị đoan. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 247 Bộ luật hình sự năm 1999 cao nhất là 10 năm tù.

Điều 93. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười 2 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: ……………..

c) Giết trẻ em.

Điều 247. Tội hành nghề mê tín, dị đoan

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Hoàng Lam - Nguyễn Dương