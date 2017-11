Vụ bảo vệ dân phố sát hại bé 6 tuổi: Lãnh đạo Công an TP.HCM nói gì?

Lãnh đạo Công an TP.HCM đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi khiến dư luận bức xúc trong những ngày qua.

Tại cuộc họp định kỳ về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 11 và 11 tháng năm 2017 do UBND TP.HCM tổ chức, đại tá Đinh Thanh Nhàn – Phó giám đốc Công an TP đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi.

Theo đại tá Nhàn vụ việc này là điều đáng tiếc vì người làm bảo vệ dân phố lại ra tay sát hại cháu bé. “Hiện nay các đơn vị nghiệp vụ đang tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức kiểm tra toàn bộ quy trình tuyển chọn bảo vệ dân phố để lực lượng này ngày càng vững mạnh và thực hiện đúng chức năng của mình”, đại tá Nhàn thông tin.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 26.11, bé Phong (6 tuổi – tên nạn nhân đã thay đổi) đến tiệm tạp hóa trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú) cách nhà khoảng 100m để mua bánh. Lúc này, Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) là bảo vệ dân phố 2 (phường 5, quận 11, chốt bảo vệ đối diện với nhà bé Phong – PV) từ trong chốt lao qua đường dùng dao truy sát khiến bé Phong tử vong.

Khai với cảnh sát, Giang cho biết trụ sở chốt dân phố đối diện nhà bé Phong nên thường ngày Phong dẫn em gái qua chơi. Vốn thích trẻ con nên mỗi khi anh em Phong qua chơi, Giang đều cho quà bánh.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Phong không còn qua chốt dân phố chơi. Giang khai tuần gần đây thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe bé Phong chửi nên chiều 26.11 đã ra tay sát hại Phong để bé không còn chửi được nữa.

Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các bước giám định tâm thần đối với Giang, bởi gia đình cung cấp một số giấy tờ cho thấy Giang từng có thời gian trị bệnh thần kinh, thể hoang tưởng.

Liên quan đến vụ việc này, bà Võ Thị Thanh Trúc, chủ tịch UBND phường 5 (quận 11) cho biết: “Quy trình tuyển dụng người Giang cũng như bao bảo vệ dân phố khác là được người dân khu phố chọn, sau đó công an phường làm đề nghị gửi lên UBND phường phê duyệt”.

Theo bà Trúc, phường không nắm được thông tin nghi phạm Giang có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, chữa trị tại Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM từ năm 2005 vì theo danh sách những người bị bệnh tâm thần do Trạm y tế của phường quản lý không có tên Hoàng Nhất Giang.

