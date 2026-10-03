Vụ Báo chí - Xuất bản làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An thông tin về tình hình hoạt động của cơ quan sau sáp nhập. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã khái quát bức tranh toàn cảnh của đơn vị sau quá trình sáp nhập, tổ chức lại bộ máy theo tinh thần các chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy.

Hiện nay, cơ quan có 242 cán bộ, viên chức, người lao động cùng hàng chục cộng tác viên, dịch thuật viên, vận hành 7 phòng chuyên môn. Việc hợp nhất hai cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh thành một đầu mối duy nhất không chỉ giảm bớt chi phí bộ máy cơ học mà quan trọng hơn là tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, hạ tầng kỹ thuật và không gian truyền thông.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Từ chỗ tác nghiệp rời rạc, trùng lặp nội dung giữa báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình, đến nay đơn vị đã hình thành chuỗi sản xuất đa nền tảng. Một ê-kíp tác nghiệp có thể cung ứng dữ liệu đầu vào cho cả 4 loại hình báo chí, đẩy cao hàm lượng thông tin, tăng sức cạnh tranh và tính lan tỏa.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải Báo chí Quốc gia năm 2025. Ảnh: Quang An

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong khối báo Đảng địa phương với hàng loạt giải thưởng báo chí lớn như Giải Báo chí Quốc gia, Giải Báo chí Búa liềm vàng.

Lực lượng người làm báo Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống bản lĩnh, tư duy phản biện sắc bén, đấu tranh trực diện với các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn từ thực tiễn: Cơ chế tự chủ tài chính đang ở mức tự bảo đảm một phần gặp nhiều áp lực do sự sụt giảm nguồn thu quảng cáo truyền thống theo xu hướng chung của báo chí cả nước. Đơn vị đang xây dựng Đề án chuyển đổi sang tự chủ hoàn toàn trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, song rất cần một hệ thống cơ chế, định mức kinh tế - kỹ thuật và chính sách đặt hàng báo chí đồng bộ, sát thực tế.

Đồng chí Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đột phá của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, đồng chí Tống Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy báo chí theo Kết luận 26, 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự chủ động, nhạy bén và giữ vững năng lực chuyên môn của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An là mô hình thực tiễn quý báu cho công tác tham mưu hoạch định chính sách báo chí ở tầm Trung ương.

Đồng chí Tống Văn Thanh cho biết, trong bối cảnh Trung ương đang nghiên cứu, đánh giá mô hình các cơ quan truyền thông chủ lực sau sắp xếp, những vướng mắc từ thực tế Nghệ An chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo phù hợp.

Đoàn công tác Vụ báo chí - Xuất bản tham quan cơ sở, vật chất Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản nhấn mạnh: Tự chủ báo chí không có nghĩa là buông lỏng hay đẩy cơ quan báo chí ra tự lo trên thị trường. Báo chí cách mạng phải làm chủ không gian mạng, giữ vững dòng thông tin chủ lưu, định hướng tư tưởng và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương phải tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho hạ tầng công nghệ, nguồn lực con người và đặt hàng nhiệm vụ chính trị tương xứng.

Đoàn công tác cũng ghi nhận các đề xuất của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về việc tháo gỡ khó khăn trong xây dựng đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật theo các thông tư hướng dẫn mới; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị tòa soạn, tránh tình trạng sáp nhập cơ học nhưng vận hành rời rạc; phát huy tối đa lợi thế của từng loại hình báo chí để nâng cao năng lực cạnh tranh thông tin.