Vụ bắn chết người ở Kon Tum: 4 giờ kiểm tra nhà 'Sơn Cầu Giấy'

Phải mất 4 giờ để công an khám xét nhà đối tượng 'Sơn Cầu Giấy' trong vụ án bắn chết người trong quán Bida ở tỉnh Kon Tum.

1. Vụ bắn chết người tại Kon Tum: Công an phải mất đến 4 tiếng đồng hồ để khám xét nhà Sơn Cầu Giấy-đối tượng liên quan trong vụ án nghiêm trọng này. Trong ảnh: Công an đang canh gác cẩn mật, không để đối tượng nào ngoài lực lượng ra, vào ngôi nhà khi đang khám xét. (ảnh: Khoa Điềm)

2. Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm: Bị cáo Đinh La Thăng nhận thêm một bản án với mức tuyên 18 năm tù và buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Đinh La Thăng trong phiên xét xử ngày 29/3.

3. Việt kiều đâm chết người trong quán bar trung tâm TP HCM: Trong lúc hỗn chiến, một Việt kiều Canada đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Trong ảnh: Đối tượng Việt kiều Đỗ Anh Khoa. (Ảnh: Báo Dân Trí).

4. Bắt đối tượng vận chuyển trái phép heroin về chia nhỏ bán kiếm lời: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 318H, bắt đối tượng Lò Văn Hoa (trong ảnh) thu giữ 1 bánh heroin.

5. Bị đánh gục ngay trước cửa Công an sau khi đâm anh họ trọng thương: Sau khi chém anh họ hai nhát, Hiếu (trong ảnh) bị nhóm đối tượng đi cùng người anh mang dao, tuýp sắt truy đuổi và đánh gục ngay trước cửa Công an phường Thành Công. (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô).

6. Ngày 10/4, xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm: TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Hoãn tòa lần thứ 3 vụ sập cầu Ghềnh : Sáng nay (29/3), HĐXX phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh đã cho hoãn tòa, đồng thời cho tại ngoại đối với 2 bị cáo.

8. Đi nhậu về, con rể đánh cha vợ tử vong. Đạt (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đi nhậu với bạn bè về đến nhà thì xảy ra cự cãi, cầm cây đánh cha vợ tử vong. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

9. Bắt một Hiệu trưởng ở Đắk Lắk sau tố cáo nhận tiền chạy việc: Ông Huỳnh Bê (Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) đã bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến việc nhận tiền “chạy việc”.

10. Rủ nhau lên bar uống rượu rồi... cướp: Rủ đồng bọn lên bar uống rượu để “săn mồi”, khi thấy anh Hùng có biểu hiện say, Tú tiếp cận giả vờ làm quen rồi cướp chiếc điện thoại Iphone7 Plus. (Ảnh: An ninh Thủ đô).

11. Hôm nay xét xử cán bộ hải quan nhận hối lộ tiền tỉ: Sau khi bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Duy, công an khám xét nhà riêng đã phát hiện 64 phong bì, giấy gói tiền bên trong chứa tổng cộng gần 1 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Dân trí).

12. Tử hình kẻ hiếp, giết bé gái 11 tuổi: Lý do sát hại cháu N., Thal (đối tượng trong ảnh) cho rằng, do mẹ cháu N. mai mối cho vợ Thal lấy chồng Hàn Quốc khiến Thal rơi vào bi kịch. Tòa đã tuyên tử hình đối với Danh Thal. (Ảnh: Báo Dân trí).