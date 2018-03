Vụ bà trùm lộng hành ở Cần Giờ: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc

Luật sư cho rằng với chứng cứ người dân cung cấp, công an có thể xử lý bà L. đúng quy định của pháp luật

Người dân ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM không khỏi bức xúc khi cơ quan chức năng chậm giải quyết đơn tố giác khi để "bà trùm" tên L. (ngụ xã Bình Khánh) lộng hành trong thời gian dài. Một số người dân cho biết những vụ bà L. cầm đầu nhóm côn đồ đánh người gây thương tích, tạt chất bẩn… đều được trình báo cho công an địa phương nhưng điều tra viên thụ lý vụ việc lại khẳng định "chưa đủ cơ sở để xử lý".

Rà soát lại đơn thư

"Chúng tôi rất thất vọng. Mong công an sớm công bố kết quả điều tra để người dân yên tâm làm ăn, lo cuộc sống" - chị T. (ngụ xã Bình Khánh) nói.

Anh Đ. (người đứng đơn tố cáo bà L.) cho hay sáng 27-3, điều tra viên Đội Hình sự Công an huyện Cần Giờ cho người đến nhà mời anh lên ấp Bình Trung (xã Bình Khánh) lấy lời khai. Tại buổi làm việc, điều tra viên tiếp tục yêu cầu anh cung cấp thông tin về việc người thân nợ tiền bà L. khiến 2 người dì của anh bị côn đồ đánh thương tích và vụ căn nhà bị tạt chất bẩn. Sau khi lấy lời khai như hôm trước, điều tra viên nói chưa đủ cơ sở khẳng định tất cả vụ việc đó do bà L. cho đàn em thực hiện.

Căn nhà và tiệm làm ăn của gia đình anh Đ. bị côn đồ tạt chất bẩn phải đóng cưaẢ̉nh: Sỹ Hưng

Anh Đ. khẳng định gia đình không mâu thuẫn với ai trừ việc người thân nợ tiền đá gà của bà L. và từng bị bà này dọa "xử" cả nhà thì điều tra viên nói để ghi vào hồ sơ. Để có chứng cứ thuyết phục, anh Đ. tính mở đoạn ghi âm ghi lại cảnh bà L. có hành vi đe dọa cả gia đình thì điều tra viên nói: "Đoạn ghi âm đó nghe rồi".

"Ông ấy nói chờ kết quả xác minh để làm rõ bà L. có liên quan hay không? Tôi tưởng hôm nay lên để cung cấp thêm thông tin, ai dè lại trình bày vụ việc cũ như viết trong đơn" - anh Đ. nói.

Trong khi đó, chị T. (ngụ xã Bình Khánh) nói sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, điều tra viên Công an huyện Cần Giờ có đến nhà làm việc với chị 2 lần nhưng cũng nhắc lại chuyện cũ chứ không thấy cung cấp thông tin gì mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Cần Giờ, cho biết lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo Đội Hình sự tiếp xúc với các nạn nhân để củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi của bà L. Trước đó, tất cả vụ việc Báo Người Lao Động phản ánh thì công an cũng đã đến hiện trường giải quyết, xử phạt hành chính.

"Chúng tôi đang rà soát lại đơn thư người dân tố cáo bà L. để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật" - trung tá Thái nói.

Cần xử lý triệt để

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, Giám đốc Công ty Luật 360 (Đoàn Luật sư TP HCM), qua nội dung sự việc cùng các đơn thư kêu cứu của người dân cho thấy với hành vi của bà L. cùng các đối tượng khác tổ chức đánh bạc, lôi kéo con em của các nạn nhân tham gia, sau đó dùng thủ đoạn côn đồ uy hiếp hành hung gây thương tích cho người nhà các con bạc để đòi nợ cũng như chiếm đoạt tư trang của họ đã có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản (điều 170) và tổ chức đánh bạc (điều 322) trong Bộ Luật Hình sự hiện hành. Ngoài ra, qua phản ánh của người dân, có thể khẳng định một thực trạng tệ nạn cờ bạc, game bắn cá, đá gà trực tuyến cũng như vay nặng lãi… kèm theo là các hành động lưu manh côn đồ của bà L. và đồng bọn với nhiều thủ đoạn như bài báo nêu tồn tại ở xã Bình Khánh khá lâu.

Ông P. trình bày bị bà L. sai côn đồ đánh thương tích ở đầu Ảnh: Thành Đồng

Có hay không việc "bảo kê" của thế lực nào đó tại địa phương cho sự tồn tại của băng nhóm bà L. như người dân phản ánh và chính bà L. vẫn thường huênh hoang? Công an huyện Cần Giờ cần nhanh chóng điều tra xử lý vụ việc một cách triệt để nhằm trả lại môi trường sống an lành cho người dân địa phương.

Không thể chấp nhận!

Nhiều bạn đọc đã gửi thư đến Báo Người Lao Động bày tỏ mong muốn Công an TP HCM vào cuộc sớm, không để côn đồ lộng hành, đe dọa cuộc sống an bình của dân lành. Niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, vào những người hành pháp tại địa phương này dường như đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bạn Hương Giang đề nghị: "Công an TP HCM cần vào cuộc ngay để bà con yên tâm, không thể chấp nhận một chính quyền vì dân mà để bọn côn đồ lộng hành như vậy".

Bạn Dân Cần Giờ bày tỏ: "Tình hình mất an ninh trật tự ở xã Bình Khánh ai cũng thấy rõ, nó không phải là một ngày một bữa mà đã mấy năm nay. Trách nhiệm của chính quyền địa phương là vô cùng lớn, ngay cả hoạt động tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn cũng ít thấy chứ đừng nói gì ra quân trấn áp. Mong quý báo theo dõi vụ này tới cùng, xem chính quyền địa phương giải quyết thế nào, xử lý ra sao? Ai là người có trách nhiệm liên quan để kiến nghị xử lý sao cho phù hợp, lấy lại lòng tin của người dân".

Bạn đọc đề nghị Công an TP HCM vào cuộc

Bà trùm L. chuyên tổ chức đá gà, cờ bạc, cho vay nặng lãi và cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố gia đình con nợ nhiều năm nhưng Công an xã Bình Khánh nói không nghe dân phản ánh. Chỉ đến khi Báo Người Lao Động báo tin, cơ quan chức năng mới kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra sự việc. Trong khi đó, người dân sống trong nỗi lo sợ, hồi hộp. Nhiều bạn đọc lên tiếng hỏi liệu rồi đây người dân có được sống trong bình an hay tiếp theo đó là những chuỗi ngày nơm nớp lo bị trả thù khi "vòi bạch tuộc" của bà L. vươn xa hơn.

Liệu một bà trùm có thể hoạt động cờ bạc qua mạng công khai và cho đàn em đánh người, ép người khác trả nợ một thời gian dài nếu không có sự làm lơ hay bao che của công an địa phương? Bạn đọc Phuong Nguyen đặt vấn đề: "Nếu không xử lý nổi sao Công an xã Bình Khánh không báo cáo cấp trên. Vì vậy, người dân cho rằng bà trùm này có quan hệ rộng với cơ quan hữu trách xã là có cơ sở".

Độc giả Nguyễn Phú Long nhận định: "Một người đã gây dựng tiếng vang như bà L. mà công an huyện, công an xã không ngăn chặn, chứng tỏ đằng sau bà là cái ô to to". Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Cần Giờ trả lời Báo Người Lao Động là không có việc bao che cho bà này, từ công an xã lẫn công an khu vực.

Từ câu trả lời của công an huyện, bạn Từ Nam Ra Bắc thắc mắc: "Đá gà, bắn cá, cờ bạc khắp nơi... Vậy chính quyền và công an ở đây có hoạt động không?". Ông Nguyễn Đình Đầy nhận xét chua chát: "Khi luật pháp không nghiêm thì luật rừng sẽ phủ sóng". Nhiều bạn đọc hỏi chuyện gì đã và đang xảy ra ở một nơi mà dân bị đánh đập, đe dọa và đã từng gửi đơn thư nhưng không được giải quyết. Công an thì bảo không biết?". Bạn Lê Hoàn Toàn nghi vấn: "Vụ này sao nghi ngờ quá. Ai cũng biết, chỉ có một số người không biết, trong khi số người này đáng lý ra phải biết trước và biết nhiều hơn mọi người. Có gì không nhỉ? Nghi ngờ thật".

Nhân vụ này, nhiều bạn đọc đã gửi thêm đơn tố cáo nhóm xã hội đen và côn đồ của bà L. Một số bạn đọc cho biết ngoài nhóm bà L. còn có nhiều nhóm khác cũng hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi ở huyện Cần Giờ, buộc con nợ phải cầm cố nhà cửa, vợ chồng ly tán hay khủng bố tinh thần gia đình, người thân người thiếu nợ.

Bạn Hinhlong kể: "Tôi là người dân Cần Giờ, rất bức xúc và mong chính quyền hãy dẹp hết, không để tồn tại bất cứ tệ nạn cờ bạc nào trên huyện Cần Giờ. Ngoài một số cộm cán trên, tôi còn được biết thêm một số tay anh chị tổ chức ghi số đề, thầu banh, đá gà trực tuyến, đã từng làm người dân tan nát nhà cửa. Toàn là dân đàn anh đàn chị... Mong chính quyền quan tâm nhiều hơn để người dân Cần Giờ được sống yên ổn".

Từ những vụ công an xử lý cầm chừng, kéo dài hay mời lên để hai bên tự thương lượng nhưng sau đó người thân của con nợ vẫn bị hành hung, nhiều bạn đọc bày tỏ hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật tại huyện Cần Giờ. Bạn Chau đề nghị: "Chắc có bảo kê sau lưng nên bà L. mới lộng hành như vậy, chắc vụ này phải nhờ Thanh tra Công an TP HCM vào cuộc".

Bạn Mạnh Đức cũng đồng thuận với ý kiến trên: "Chắc chắn sau bà này có bàn tay bẩn nhúng vào. Đề nghị Công an TP HCM lập chuyên án điều tra. Không thể chấp nhận việc này được".

T.TIÊN

SỸ HƯNG - THÀNH ĐỒNG